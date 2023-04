Der FC Bayern strebt am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in der Champions League ein spektakuläres Fußball-Comeback an.

Nach einem 0:3 im Viertelfinal-Hinspiel bei Manchester City wollen die Münchner es doch noch ins Halbfinale schaffen. Drei Tore holte der deutsche Rekordmeister in der K.o.-Phase der Königsklasse noch nie auf. Einige wenige Vorbilder gibt es aber in der Champions-League-Geschichte. Dreimal wurde ein Drei-Tore-Rückstand aufgeholt. Ein Hoffnungsträger beim FC Bayern ist Rückkehrer Eric Maxim Choupo-Moting. Der 34-Jährige hatte zuletzt wegen Kniebeschwerden gefehlt. Nach seiner Suspendierung beim 1:1 gegen Hoffenheim wegen einer Auseinandersetzung mit Leroy Sané will Sturmkollege Sadio Mané eine sportliche Reaktion zeigen. Als Trainer von Manchester kehrt Pep Guardiola wieder nach München zurück. Der Katalane gewann in einer prägenden Epoche beim FC Bayern von 2013 bis 2016 drei Meistertitel und dazu zweimal den DFB-Pokal. In der Königsklasse erreichte er mit den Münchnern dreimal das Halbfinale. Dort war aber dann jeweils Endstation.

Zur Startseite