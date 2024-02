Der 18. Spieltag der Westfalenliga 2 lebte vor allem durch Tore und Entscheidungen in der Nachspielzeit.

Der DSC Wanne-Eickel und die TuS Erndtebrück lieferten am 18. Spieltag der Westfalenliga 2 ein echtes Spektakelspiel ab. Nachdem es relativ zahm mit 1:0 in die Pause gegangen war, fielen noch sechs Treffer. Allein zwei davon in der Nachspielzeit. Der DSC hatte am Ende mit 4:3 die Nase vorn.

Einen ganz anderen denkwürdigen Sonntag erlebte Aufsteiger SpVgg Horsthausen gegen den Lüner SV. Schon früh musste der SpVgg-Keeper mit der Roten Karte vom Platz. Die Horsthauser führten dennoch. Nachdem sie aber zwei weitere Spieler mit Gelb-Rot verloren hatten, konnte der LSV in der Nachspielzeit das Spiel durch zwei Tore zum 3:1 noch drehen.

Der RSV Meinerzhagen brauchte nicht so lange auf Tore zu warten. Solide schickten sie das Schlusslicht Hombrucher SV mit 3:0 nach Hause. Ebenfalls nichts zu holen gab es für die Gäste bei Concordia Wiemelhausen. Die Bochumer gewannen gegen den FC Iserlohn mit 3:2 und bogen einen 1:2-Pausenrückstand noch herum.

Ebenfalls erst nach der Pause schoss sich Wacker Obercastrop zum 2:0-Sieg gegen den SV Sodingen. Die Spitzengruppe aus Wacker, Westfalia Soest, Wiemelhausen und Meinerzhagen bleibt weiter eng zusammen.

Die Ergebnisse des Spieltags in der Übersicht SpVgg Horsthausen – Lüner SV 1:3 (1:0) RSV Meinerzhagen – Hombrucher SV 3:0 (1:0) Concordia Wiemelhausen – FC Iserlohn 3:2 (1:2) Wacker Obercastrop – SV Sodingen 2:0 (0:0) SC Neheim – BSV Schüren 2:1 (1:1) SV Westfalia Soest – SC Obersprockhövel 1:1 (0:0) DSC Wanne-Eickel – TuS Erndtebrück 4:3 (1:0) Holzwickeder SC – FC Lennestadt 0:0

Soest musste allerdings beim 1:1 gegen den SC Obersprockhövel einen Rückschlag hinnehmen. Genau wie Spitzenreiter Holzwickeder SC, der bereits am Freitag nur 0:0 gegen den FC Lennestadt spielte.

Den Spieltag beschloss ein 2:1-Sieg des SC Neheim gegen den BSV Schüren.