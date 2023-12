TuS Haltern: Vor Weihnachten - Westfalenligist präsentiert neuen Cheftrainer

Der TuS Haltern am See, Tabellen-15. der Westfalenliga Staffel 1, hat noch vor Heiligabend einen neuen Cheftrainer präsentiert.

Verfrühte Bescherung für die erste Mannschaft des TuS Haltern am See: Alexander Zerche übernimmt den Cheftrainer-Posten beim Westfalenligisten. Das teilte der Klub am 23. Dezember 2023 mit.

Nach dem geschlossenen Rücktritt des Trainerteams um Lukas Große-Puppendahl hatten sich die Verantwortlichen um Fußballabteilungsleiter Daniel Haxter und dem Sportlichen Leiter Tim Abendroth auf die Suche nach einem neuen Cheftrainer begeben und am Ende für Zerche entschieden.

"Alexander hat uns in den Gesprächen mit seiner Art, seinem Fußballsachverstand und seiner Herangehensweise überzeugt. Er hat einen klaren Plan, wie er die Mannschaft entwickeln und anpacken möchte, damit wir kurz- bis mittelfristig wieder erfolgreich sein werden", erklärt Abendroth.

Für Zerche selbst war der Entschluss, neuer Trainer der Halteraner zu werden, schnell gefallen. Zerche: "Es war schon länger mein Wunsch in der Westfalenliga als Cheftrainer tätig zu sein, da ich die Liga aufgrund meiner vergangenen Trainerstationen kenne. Der TuS Haltern als einer der höchstspielenden Mannschaften hier im Kreis hat mich da natürlich am meisten interessiert. In meiner freien Zeit konnte ich mir schon früh ein Bild von der Mannschaft machen. Der Abstiegskampf ist eine besondere Aufgabe, welcher ich mir durchaus bewusst bin", sagt der neue TuS-Trainer.

Zerche ergänzt: "Jedoch bin ich von der Qualität und dem Potenzial, welches in der Mannschaft steckt, absolut überzeugt, die Klasse zu halten. Zudem haben mich die offenen und ehrlichen Gespräche mit den Verantwortlichen sehr überzeugt und mir ein gutes Gefühl für die Zusammenarbeit gegeben. Ich freue mich riesig auf die kommende Zeit beim TuS."

Zerche ist vor kurzem von Neuenkirchen nach Dorsten gezogen und war bis zum Sommer Trainer des U19-Landesligisten Borussia Emsdetten, dessen erste Mannschaft ein Liga-Konkurrent des TuS Haltern ist, und betreute gleichzeitig noch die Reserve des Westfalenligisten. Vorher war er, unter anderem, im Nachwuchsleistungszentrum des VfL Bochum aktiv.

Das Trainerteam um Alexander Zerche soll noch um einen Co-Trainer ergänzt werden. Dafür befindet sich der TuS Haltern am See in aussichtsreichen Gesprächen und ist zuversichtlich, zeitnah eine Lösung präsentieren zu können.