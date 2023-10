Westfalenliga: Aus Polen - BVB-Legende kommt mit seinem Klub zum Testspiel

Am 8. Dezember 2023 kommt es zu einem ganz besonderen Testspiel. Der SV Wacker Obercastrop empfängt dann einen polnischen Klub, inklusive einer BVB-Legende.

Dieses Datum sollten sich die Fußballfans in Castrop-Rauxel und auch die Anhänger von Borussia Dortmund dick im Kalender notieren.

Am 8. Dezember (19.30 Uhr) treffen die Klubs der BVB-Legenden Kevin Großkreutz und Lukasz Piszczek aufeinander. Der Westfalenligist SV Wacker Obercastrop empfängt den polnischen Viertligisten LKS Goczalkowice. Hier ist der 38-jährige Piszczek seit Juli 2021 Spielertrainer und mittlerweile auch Fußballlehrer - RevierSport berichtete.

Großkreutz und Piszczek feierten einst große Erfolge bei Borussia Dortmund. Sie holten gemeinsam den DFB-Pokal und wurden Deutscher Meister. Auch standen sie in der Saison 2012/2013 mit dem BVB im Champions-League-Finale. Die Borussia, damals unter Trainer Jürgen Klopp, machte ein tolles Spiel in London, doch am Ende gewann der FC Bayern München im deutsch-deutschen Endspiel die europäische Fußball-Königsklasse.

Piszczek, der im Sommer 2010 von Hertha BSC nach Dortmund wechselte, verließ die Borussia elf Jahre später Richtung polnische Heimat. Nun kehrt er nach Castrop-Rauxel als Trainer für ein Testspiel zurück.

Piszczek bestritt insgesamt 382 Pflichtspiele für Borussia Dortmund. Der 66-malige polnische Nationalspieler stand in seiner Profi-Laufbahn auch 87 Mal für Hertha BSC und in 80 Spielen für Zaglebie Lubin auf dem Platz. Im Sommer 2021 beendete er seine professionelle Karriere und kehrte zum polnischen Fünftligisten, bei dem sein Vater Präsident ist, LKS Goczalkowice zurück. Hier macht er als Spielertrainer seine ersten Erfahrungen.

BVB-Rekordspieler - Stand: 27. Oktober 2023:

1. Michael Zorc - 572 Spiele

2. Mats Hummels - 479 Spiele

3. Roman Weidenfeller - 453 Spiele

4. Stefan Reuter - 421 Spiele

5. Lars Ricken - 408 Spiele

6. Dede - 398 Spiele

7. Marco Reus - 397 Spiele

8. Dieter Kurrat - 382 Spiele

Lukasz Piszczek - 382 Spiele

10. Lothar Huber - 372 Spiele