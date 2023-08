Westfalenliga: 1300 Fans beim Auftakt der Staffel 1, Großkreutz Matchwinner beim Start der Staffel 2

Auch die Westfalenligen 1 und 2 sind in die Saison 2023/2024 gestartet. In der Gruppe eins ging es mit einem Derby los, in der WL 2 ging Favorit SV Wacker Obercastrop ins Rennen.

Der SV Wacker Obercastrop ist erfolgreich die Westfalenliga-Saison 23/24 gestartet. 2014er Weltmeister Kevin Großkreutz war am Freitagabend vor 480 Zuschauern gegen die Spielvereinigung Horsthausen der Matchwinner. Der einstige Fanliebling von Borussia Dortmund besorgte in der 86. Minute den Siegtreffer für die Mannschaft von Trainer Antonio Molina. Dieser meinte noch vor dem Liga-Startschuss gegenüber RevierSport: "Wer mich kennt, der weiß, dass ich immer vernünftig in die Saison starten will und meine Mannschaften einen guten Fußball bieten sollen. Wir wollen attraktiv und dominant auftreten. Vor der Saison etwas rauszuhauen und zu sagen, dass man aufsteigen will, davon halte ich nichts." Auch, wenn es Molina nicht gefällt und er es nicht hören mag: Der Topfavorit SV Wacker Obercastrop ist erfolgreich in die Saison gestartet. Immerhin dürfte der zweite Teil des Satzes dem Spanier gefallen. Westfalenliga 1: 1300 Zuschauer beim Auftakt In der Westfalenliga 1 eröffnete das Derby zwischen der Hammer Spielvereinigung und der SG Bockum-Hövel die Saison 2023/2024. Am Ende sah die tolle Kulisse von 1300 Fans ein leistungsgerechtes 1:1-Unentschieden. Die Statistik zum Spiel Hammer SpVg: Thorben Beckmann, Patrick Schmidt, Tim Breuer, Dario Markovski (71. Jonah-Frederik Wagner), Damasy Daniel, Berdan Aydin, Jovan Mihajlovic (59. Yusuf Öztürk), Raphael Bierkämper, Louis Hein (63. Rahim Kocakus), Barbaros Inan (59. Enes Güney), Frederik Falk (85. Serhad Seyfullah Gün) SG Bockum-Hövel: Marcel Klemmer, Rafael-Miguel Lopez-Zapata, Justin Krausch (81. Jonathan Schäfer), Dominik Orlowski, Leon Müsse, Mergim Deljiu, Sebastian Schütte (67. Leon Schmidt), Michael Rzeha, Melih Sayin (88. Furkan Kocaarslan), Simon Schroth (58. Marc-Andre Wohlrath), Jonas Westmeyer Schiedsrichter: Fabian Kiehl Tore: 0:1 Melih Sayin (17.), 1:1 Rahim Kocakus (73.) Zuschauer: 1300

