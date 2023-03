Türkspor Dortmund: Transfercoup - Top-Spieler eines Liga-Konkurrenten kommt

Türkspor Dortmund hat den erste Zugang für die kommende Saison verkündet. Er kommt von einem Ligakonkurrenten.

Es ist ein gutes Wochenende für Türkspor Dortmund. Mit einem 4:2-Sieg beim BSV Schüren erledigte der Verein seine Hausaufgaben im Aufstiegsrennen der Westfalenliga 2 und hielt den Druck auf Spitzenreiter FC Brünninghausen hoch.

Und kurz vor Anpfiff hatte Türkspor schon einen Transfercoup vermeldet. Die Dortmunder haben Alessandro Tomasello für die kommende Saison verpflichtet. Der 27-Jährige ist der erste Sommer-Neuzugang des TSD. Er kommt vom aktuellen Ligakonkurrenten RSV Meinerzhagen, wo er eine wichtige Rolle spielt und bereits 13 Tore in 18 Einsätzen erzielt hat. Erste Vertragsverlängerungen hatte der Klub bereits verkündet.

"Mit Alessandro gewinnen wir einen spielstarken und torgefährlichen Offensivspieler, der uns mit seiner Qualität in der kommenden Saison verstärken wird", schreiben die Dortmunder in einem Beitrag auf Facebook.

Der gebürtige Gelsenkirchener bringt eine Menge Erfahrung mit nach Dortmund. Er kommt insgesamt auf 132 Einsätze in der Oberliga und erzielte 26 Tore. Für den FC Kray spielte er auch schon in der Regionalliga. Zudem trug der frühere Jugendspieler von Schalke und Rot-Weiss Essen das Trikot des ETB Schwarz-Weiß Essen.

Bis zum Sommer läuft er weiter für Meinerzhagen auf, das in der ersten Saisonphase noch im Aufstiegskampf mitmischte. Doch nach fünf Niederlagen in Folge ist der RSV weit hinter das Top-Duo zurückgefallen. Tomasello selbst kämpft aber noch um einen Titel: Mit seinen 13 Treffern steht er weit oben in der engen Torjägerliste. Spitzenreiter Mateus Ajala Cardoniz von Türkspor traf bislang zweimal häufiger als Tomasello.