Die Hammer Spielvereinigung hat nach über zwei Monaten wieder einen neuen Cheftrainer. Der Nachfolger von Heiko Hofmann ist endlich gefunden.

Ende Oktober 2022 war es, als sich die Hammer Spielvereinigung von ihrem Cheftrainer Heiko Hofmann trennte. Seitdem war Sportchef Holger Wortmann interimsweise an der Seitenlinie tätig.

Pünktlich zum Trainingsauftakt am 7. Januar 2023 können die Verantwortlichen der HSV nun einen neuen Trainer präsentieren. Ferhat Cerci übernimmt die Position des Chefcoach.

"Für Ferhat ist es nicht das erste Mal, dass er als Chefcoach im Hammer Osten anheuert. Bereits in der Vergangenheit war er als Trainer unserer U23 in der Landesliga aktiv, auch unsere Oberligamannschaft in der Saison 2015/16 setzte auf seine Fähigkeiten", heißt es vom HSV-Vorstand.

Dieser ergänzt: "In seiner mehr als erfolgreichen Zeit bei der IG Bönen bis zu deren Insolvenz hat Ferhat gezeigt, dass er ein Mannschaft zum Erfolg führen kann. Auch wird er keine Probleme der Eingewöhnung haben, da er jeden Stein der '24nexx Arena' und alle handelnden Personen kennt. Wir wünschen Ferhat viel Erfolg bei seiner Aufgabe und freuen uns auf die Zusammenarbeit!"

Die Hammer Spielvereinigung belegt nach 15 Begegnungen und 15 Punkten auf dem Konto den 12. Tabellenplatz in der Westfalenliga 1. In der Liga spielen insgesamt 16 Mannschaften, drei Teams steigen am Ende der Saison. Zu diesen Mannschaften wollen die Hammer natürlich nicht gehören. Und dafür soll ab sofort Ferhat Cerci sorgen und die "Rothosen" in ein ruhigeres Gewässer der Westfalenliga 1 führen. Aktuell beträgt der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz fünf Punkte.

Am Sonntag, 12. Februar (15 Uhr) empfängt die Hammer Spielvereinigung dann TuS Haltern am See zum ersten Punktspiel im Jahr 2023.