Westfalenliga 2: Westfalia Herne unterliegt „bekannter Qualität“ von Tabellenführer Türkspor

Der SC Westfalia Herne musste sich Westfalenliga-Tabellenführer Türkspor Dortmund mit 2:5 (1:1) geschlagen geben. Trainer Hayrettin Celik möchte „auf der ersten Hälfte aufbauen“.

Nach dem befreienden 1:0-Sieg im Kellerduell beim TuS Hordel konnte der SC Westfalia Herne nicht erneut Zählbares einfahren. Gegen Westfalenliga-Spitzenreiter Türkspor Dortmund setzte sich am Ende die Qualität durch, das Spiel ging mit 5:2 (1:1) an die Gäste. Dennoch sahen die rund 200 Zuschauer im Herner Stadion eine durchaus ansprechende Leistung des Absteigers.

Nach weniger als einer gespielten Minute traf Aker-Ali Arslan dem Tabellenführer mit der 1:0-Führung mitten ins Herz und ließ die Pläne der Gäste zunächst über Bord werfen. Beinahe konnte Max Maron sogar erhöhen, nur die Querlatte war im Weg (18.). Westfalia-Trainer Hayrettin Celik lobte die Anfangsphase seiner Mannschaft: „Wir spielen eine richtig gute erste Halbzeit, ziehen unser Spiel auf, sind im Plan. Nach dem Rückstand waren die Gäste über die Situation überrascht und kamen nur schwer ins Spiel.“

Samba vor dem Herner Tor: Cardoniz schnürt den Hattrick

Im Laufe der ersten Hälfte konnte Türkspor Dortmund sich dann wieder fangen und fand immer besser in die Partie. Der 1:1-Ausgleichstreffer wurde schließlich durch einen Distanz-Hammer von Kapitän Ömer Akman erzwungen (36.).

Celik erkannte ein Muster: „Wir haben in der Vergangenheit leider zu häufig Tore bekommen, die so nicht fallen dürfen. Diesmal war es durch diesen Sonntagsschuss. Der eine oder andere wird dann mit den Gedanken in den Vorwochen gewesen sein und sich gefragt haben, ob es schon wieder anfängt.“ Das Gegentor habe sein Team dann schließlich „aus dem Spiel gebracht“.

SC Westfalia Herne: Altmeyer (46. Kassen), Koymali, Gatzenmeier (46. Saritas), Birli (38. Kulpmann), Ölcek - Yilmaz, Kanapin (60. Derwish), Hatim (72. Ucar), Brüggemann - Maron, Arslan Altmeyer (46. Kassen), Koymali, Gatzenmeier (46. Saritas), Birli (38. Kulpmann), Ölcek - Yilmaz, Kanapin (60. Derwish), Hatim (72. Ucar), Brüggemann - Maron, Arslan Türkspor Dortmund 2000: Acil - Bingöl, Cenik (70. Diallo), Kljajic, Mendes, Yigit - Braun (52. Schmidt), Akman (76. Cabuk), Yesilmen (63. Terzi), Braja, Cardoniz (70. Ülker) Schiedsrichter: Björn Stempel Tore: 1:0 Arslan (1.), 1:1 Akman (36.), 1:2 Cardoniz (47.), 1:3 Cardoniz (62.), 1:4 Cardoniz (67.), 2:4 Ucar (80.), 2:5 Braja (90. + 2) Zuschauer: 200

Nach dem Seitenwechsel übten die Dortmunder dann Rache für den blitzschnellen Treffer aus dem ersten Durchgang und brauchten keine zwei Minuten, um durch Mateus Ajala Cardoniz in Führung zu gehen (47).

Im Anschluss spielte der brasilianische Torjäger den Alleinunterhalter, erhöhte auf 3:1 (62.) und ließ das Netz kurze Zeit später erneut zappeln (67.). Ein Hattrick, der von „bekannter Qualität“ zeugt, erkannte Herne-Coach Celik: „Ein Mann auf der Gegenseite macht drei Hütten. Das macht dann am Ende den Unterschied und spiegelt die Tabelle wider. Er hat das Spiel alleine entschieden.“

Zwar kamen die Gastgeber durch den eingewechselten Emre Ucar noch zum 2:4 aus ihrer Sicht (80.), konnten den fünften Gegentreffer von Santiliano Braja jedoch auch nicht mehr verhindern (90. + 2). „Am Ende“, so Celik, „ist es definitiv ein Tor zu hoch. Im Grunde genommen liest sich das Ergebnis 2:5, das Spiel war aber nicht so deutlich, wie es das Ergebnis auszusagen scheint. Treffen wir in der ersten Hälfte nicht die Latte, sondern machen das Zweite und spielen die Konter besser aus, ist der Spielverlauf ein ganz anderer. Wir können auf die erste Halbzeit und die ersten 15, 20 Minuten in Hälfte zwei aufbauen.“

Lobende Worte für Spitzenreiter Türkspor

Trotz der Niederlage erkannte Trainer Celik die Konsequenz und Durchschlagskraft des Gegners an und richtete lobende Worte in Richtung des Tabellenführers: „Wenn du oben stehst und Auftrieb hast, dann hast du die breite Brust und kannst das spielen, was dir liegt und dich so stark macht. Dadurch haben sie bestätigt, dass sie die Tabelle aktuell auch zurecht anführen.“

Für Westfalia Herne geht es in der kommenden Woche (06.11., 15:30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den Holzwickeder SC weiter. Türkspor Dortmund empfängt YEG Hassel (06.11., 15:00 Uhr).