Dortmund: Türkspor-Ass verrät - "Hatte Angebote von fast allen Klubs der Oberliga"

Türkspor Dortmund steht als Aufsteiger aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz der Westfalenliga 2. Oberliga-Neuzugang Hasan Ülker zeigt sich zufrieden.

Hasan Ülker ist einer von zehn Neuzugängen, die Aufsteiger Türkspor Dortmund für die Westfalenliga 2 vor Saisonbeginn verpflichtet hat. Ülker, der von Oberligist SSVg Velbert nach Dortmund wechselte, hatte dabei eine ganze Palette an Optionen: „Ich hatte Angebote von fast allen Klubs der Oberliga Niederrhein“, verrät der 27-Jährige.

Auf Nachfrage, warum er trotzdem eine Liga tiefer wechselte, erklärt Ülker: „Ich war drei Jahre in Velbert und wollte mal etwas Neues probieren. Das Gesamtpaket hat super gestimmt. Ich habe die Entwicklung von Türkspor in den letzten Jahren beobachtet, wie sie von Liga zu Liga aufgestiegen sind. Ich bin ein Typ, der immer aufsteigen will.“

Dabei leugnet der gebürtige Wuppertaler nicht, dass auch das Finanzielle eine Rolle spielt. Einerseits gilt das für den Erfolg des Vereins, der als Aufsteiger in die Westfalenliga noch kein einziges Spiel verlor und mit 24:8 das mit Abstand beste Torverhältnis der Liga aufweist: „Natürlich haben wir durch unsere finanziellen Möglichkeiten bessere Chancen, als andere Vereine der Liga. Da muss man ehrlich sein.“

Anderseits hat das Geld auch für seinen Wechsel ein Rolle gespielt: „Man ist immer abhängig vom Geld. Ich bin noch in der Ausbildung und da war das Angebot von Türkspor eine gute Sache für mich“, erklärt der elfmalige Drittliga-Spieler (Hansa Rostock).

Türkspor Dortmund noch ohne Niederlage in der Westfalenliga 2

Mit dem Saisonstart kann die von Orhan Özkara trainierte Mannschaft zufrieden sein. Lediglich zwei Unentschieden gegen den SC Neheim und den RSV Meinerzhagen trüben das Bild minimal. Eine Niederlage mussten die Dortmunder noch nicht einstecken und gegen den Tabellenersten und Stadtrivalen FC Brünninghausen konnte man am 3. Spieltag bereits einen 5:0-Erfolg feiern. Ülker spielte, traf und legte ein Tor auf im Derby. Generell ist der Offensivallrounder, der aktuell bei sechs Toren aus fünf Spielen steht, mit seiner persönliche Leistung bislang zufrieden: „Das ist natürlich eine gute Bilanz. Ich bin zwar noch nicht bei hundert Prozent, aber das kommt von Spiel zu Spiel.“

Aktuell laboriert Ülker noch an einer Erkältung, er wird vermutlich am 9. Spieltag wieder einsatzfähig sein, wenn es für Türkspor zuhause gegen den FC Lennestadt geht. Als nächstes steht für die Teamkameraden von Ülker das Auswärtsspiel bei Concordia Wiemelhausen an. Anpfiff ist am Sonntag, den 02.10.22 um 15 Uhr.