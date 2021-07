Cranger Kirmes Cup: SV Sodingen „arbeitet zielgerichtet auf den 29.08. hin“

Ein schmeichelhafter Last-Minute-Erfolg beim heimischen Cranger Kirmes Cup sprang am zweiten Spieltag des Turniers für den SV Sodingen heraus.

Am Ende reichte eine Unaufmerksamkeit der Defensive vom SV Wanne 11, um dem SV Sodingen den Sieg zu bescheren. 1:0 gewann das Team von Thomas Falkowski im Heimischen Dr.Jovanovic-Glück-Auf-Stadion am zweiten Spieltag des Cranger Kirmes Cups.

Zuvor waren die Gäste eigentlich 90 Minuten das spielbestimmende Team, ließen aber gleich mehrere Hochkaräter liegen und scheiterten immer wieder am überragenden Thomas Schowinski im Sodinger Tor. „Es war ein schmeichelhafter Sieg und kein gutes Spiel von uns“, gab Falkowski zu.

Dennoch wollte er nicht alles schlecht reden. Vor allem der Einsatz und Kampfgeist seines Teams fiel dem Trainer positiv auf. „Was mich positiv stimmt ist, dass wir einfach die letzten 20 Minuten noch ein wenig zulegen konnten und dann trotzdem noch den Sieg wollten“, so der SVS-Trainer.

Den Stand der Vorbereitung beschrieb Falkowski als „durchwachsen.“ Er betonte, dass das Team tagtäglich arbeite, aber er wusste auch, dass im Sommer viele Spieler im Urlaub sind. „Wir werden natürlich immer wieder gehandicapt durch Urlauber oder Verletzte, sagte er, fügte allerdings auch an, „aber das haben viele meiner Trainerkollegen. Wir arbeiten zielgerichtet auf den 29.08. hin.“ Falkowski sieht sein Team auf einem guten Weg „auch wenn wir am Donnerstag keine gute Leistung gezeigt haben.“

Ein Abgang steht, neuer Spieler soll noch kommen In Sachen Kaderplanung gab der Sodinger Coach sich recht offen und sprach davon, dass man noch auf der Suche nach einem Spieler sei. Einen Abgang hatte der SVS vor kurzem bereits zu beklagen. Bastian Kniza hatte das Falkowski-Team aus beruflichen Gründen verlassen.

Der Coach mit Blick auf Zugänge. „Wenn es machbar ist und es passt, dann werden wir noch was tun. Wenn es dann nicht so kommt, dann machen wir es nicht.“ Ein externer Transfer ist aber auch an mehrere Bedingungen geknüpft. „Es muss dann auch fußballerisch, charakterlich, menschlich und finanziell passen“, stellte er die Ansprüche an einen potentiellen Neuzugang.