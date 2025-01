Nach der Trennung von Sporttotal arbeitet der Westdeutsche Fußball-Verband (WDFV) ab sofort mit einem neuen Streaming-Dienstleister für die Spiele der Regionalliga West zusammen.

Um alle Partien der Regionalliga West weiterhin live übertragen zu können, arbeitet der Westdeutsche Fußball-Verband (WDFV) mit einem neuen Streaming-Dienstleister zusammen. Der Verband hat sich mit dem Anbieter "Leagues" auf eine Zusammenarbeit bis zum Sommer 2026 geeinigt, RS hatte bereits berichtet.

Bisher kooperierte der WDFV mit "Sporttotal". Zum Ende des vergangenen Jahres kündigte der Verband den Vertrag auf, ohne Details zu nennen. Einige Vereine sollen unzufrieden mit Sporttotal, das zuletzt auf KI-Technik gesetzt hatte, gewesen sein.

Am Montag informierten die Verantwortlichen des WDFV die Regionalligisten über die Einigung mit Leagues. Ziel sei laut Schatzmeister Sascha Hendrich-Bächer, dass "die Liga mit ihren Vereinen und Partnern weiterhin und auf einem angemessenen Niveau zu präsentieren und ein Angebot für all diejenigen vorzuhalten, die ihren Verein nicht im Stadion verfolgen können".

Leagues ist ein Unternehmen mit Sitz in Stuttgart, das bereits Erfahrung mit der Übertragung von Regionalliga-Spiel hat. Auch alle Partien der Südwest-Staffel können dort verfolgt werden, ebenso die Oberliga Baden-Württemberg.

Alle Übertragungen werden Verbandsangaben zufolge manuell aus dem Stadion produziert und live kommentiert. Fans können die Streams auf der Internetseite "Regionalliga-west.tv" sehen. Die Bezahlung erfolgt per Pay-per-View. Pro Spiel werden fünf Euro fällig. Nach einem Spieltag werden zudem Highlights kostenfrei auf dem Youtube-Kanal der Regionalliga West angeboten.

Seine Premiere feiert der neue Streaming-Dienstleister bereits am kommenden Wochenende. Dann steht der erste Regionalliga-Spieltag im neuen Jahr an. Los geht es am Freitagabend mit den Heimspielen von Rot-Weiß Oberhausen gegen den Wuppertaler SV und des FC Gütersloh gegen die Sportfreunde Lotte (beide 19.30 Uhr, RS-Liveticker).