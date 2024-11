Regionalligist Kickers Offenbach hat Platz drei zurückerobert. Ron Berlinski brachte seine Mannschaft gegen den SC Freiburg II auf die Siegerstraße.

Der Jubel war groß bei Kickers Offenbach nach dem 3:1-Heimsieg im Verfolgerduell gegen die Zweitvertretung des SC Freiburg. Durch diesen Dreier überholte der Traditionsklub den Gast und kletterte auf den dritten Tabellenplatz. Der Rückstand auf den Spitzenreiter TSG Hoffenheim II beträgt nur noch fünf Punkte. In Offenbach darf man also wieder von der langersehnten Rückkehr in den Profifußball träumen.

Maßgeblich daran beteiligt ist Neuzugang Ron Berlinski. Der Ex-Stürmer von Rot-Weiss Essen erzielte gegen Freiburgs Reserve sein neuntes Saisontor. Damit ist er der erfolgreichste Torschütze seines Teams. Bereits in der zehnten Minute brachte Berlinski die Hausherren am Samstag in Führung:

Nach einer Vorlage von Dimitrij Nazarov lupfte Offenbachs Nummer 21 den Ball gekonnt über den herausstürzenden Torwart Jaaso Jahntunen. Auch nach seinem Treffer war der 30-Jährige ein großer Aktivposten in der Offensive und gab mehrere Torschüsse ab. Ein Doppelpack blieb ihm aber verwehrt.

Dass Berlinski gegen Freiburg II sein neuntes Saisontor erzielte, war keine große Überraschung. Denn: Die jungen Breisgauer sind der absolute Lieblingsgegner des gebürtigen Bochumers. Sieben Mal spielte Berlinski in seiner Profikarriere bislang gegen diesen Gegner. Seine Bilanz: Sechs Siege, ein Remis, keine Niederlage.

In diesen sieben Partien steuerte er zudem vier Tore bei und legte zwei Treffer direkt auf. Auch im Trikot von Rot-Weiss Essen hatte der Stürmer alle vier Spiele gegen Freiburg II gewonnen – und dabei dreimal getroffen (eine Vorlage). Seinen ersten Treffer in diesem Duell markierte er 2022 noch als Spieler des SC Verl.

81 Pflichtspiele und 17 Tore für Rot-Weiss Essen

Seit dieser Saison steht Ron Berlinski am Bieberer Berg bei Kickers Offenbach unter Vertrag, nachdem sein auslaufender Vertrag bei Rot-Weiss Essen nicht verlängert wurde. Insgesamt zwei Jahre schnürte der Angreifer seine Schuhe an der Hafenstraße. Mit seiner positiven Art und intensiven Spielweise entwickelte sich Berlinski schnell zum Publikumsliebling. Insgesamt 81 Pflichtspiele bestritt er für RWE (17 Tore, 8 Vorlagen).