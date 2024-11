Türkspor Dortmund bleibt im Tabellenkeller der Regionalliga stecken. Gegen die U21 des 1. FC Köln endet die Partie torlos – ein verschossener Elfmeter vertieft die Krise.

Türkspor Dortmund bleibt in der Regionalliga weiter sieglos – mittlerweile bereits seit neun Spieltagen. Die U21 des 1. FC Köln verschärfte die ohnehin angespannte Situation der Dortmunder. Nach einem 0:0 trennten sich beide Teams ohne Tore, doch der Fokus lag am Ende auf einem vergebenen Elfmeter.

Das Spiel bot nur wenige Höhepunkte. Die erste Halbzeit verlief über weite Strecken zerfahren, da zahlreiche Ballverluste auf beiden Seiten den Spielfluss erheblich hemmten und den Spielaufbau erschwerten.

In der 35. Minute zeigte Schiedsrichter Jan-Peter Weßels jedoch auf den Punkt: Alessandro Tomasello trat zum Elfmeter an, scheiterte jedoch am Kölner Torhüter Alessandro Blazic. Nach der Pause erhöhte die Kölner U21 deutlich das Tempo und erspielte sich mehrere hochkarätige Chancen. Doch die kompakte und konzentrierte Defensive von Türkspor hielt dem Druck stand, sodass es am Ende beim Unentschieden blieb.

In Dortmund hatte man sich intensiv auf das Spiel gegen Köln vorbereitet. "Wir haben unter der Woche viel Arbeit investiert, um dem Gegner keine Räume zu lassen – das ist uns auch gut gelungen", erklärte Dortmunds Trainer Bülent Kara. Besonders im zweiten Durchgang mussten die Dortmunder viel und mit hoher Intensität verteidigen.

Schade - aus Dortmunder Sicht - nur, dass Türkspor-Toptorjäger Tomasello die große Chance vom Punkt vergab. Daran soll es in Dortmund jedoch künftig nicht mehr scheitern. Konsequente Maßnahmen sind bereits geplant: "Wir werden nächste Woche mit dem Trainerteam auf jeden Fall Elfmeter trainieren", ärgerte sich der Trainer.

Erst in der vergangenen Saison konnten die Dortmunder den Aufstieg in die Regionalliga feiern, doch schon nach 16 Spieltagen stehen alle Zeichen auf Abstieg. Die damit einhergehende Kritik an der Mannschaft hält Trainer Kara für überzogen: „Was in den letzten Wochen auf unsere Jungs einprasselt, ist nicht mehr normal.“

Kara zieht weiterhin positive Erkenntnisse aus den Spielen und glaubt fest an den Klassenerhalt: „Am Ende sind wir froh, zeigen zu können, dass wir mit Leistungen wie dieser beweisen, eine Regionalliga taugliche Mannschaft zu sein.“

Türkspor Dortmund hat nächste Woche auswärts gegen Borussia Mönchengladbach II die Möglichkeit am letzten Spieltag der Hinrunde nochmal zu punkten.