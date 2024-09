In der Regionalliga Nord sorgt der TSV Havelse bislang für Furore. Nach neun Partien stehen 27 Punkte zu Buche.

In der Regionalliga West führt Fortuna Köln (16 Punkte nach sieben Spielen) die Tabelle an, im Südwesten liegt der Traditionsklub Kickers Offenbach (18 Punkte nach acht Spielen) mit dem ehemaligen RWE-Trainer Christian Neidhart vorne, in der Regionalliga Nordost hat der 1. FC Lok Leipzig (20 Punkte nach acht Spielen) Platz eins erobert und in der Bayern-Staffel ist der 1. FC Schweinfurt (21 Punkte nach neun Spielen) Erster.

Es gibt jedoch nur eine Mannschaft in allen Regionalligen, die bislang eine makellose Bilanz vorweisen kann: Die Rede ist vom TSV Havelse. Der Klub hat in der Regionalliga Nord alle neun Spiele gewonnen und ist mit 27 Punkten natürlich unangefochtener Spitzenreiter. Schon jetzt beträgt der Vorsprung auf den ersten Verfolger SC Weiche Flensburg 08 satte acht Zähler.

Der erste Tabellenplatz geht in dieser Saison nur über die Truppe von Cheftrainer Samir Ferchichi. Dabei galt Havelse vor der Spielzeit nicht gerade als Aufstiegsfavorit. Es fielen die Namen VfB Oldenburg, SV Meppen, Phönix Lübeck, Kickers Emden oder VfB Lübeck, aber den TSV hatte fast niemand auf dem Schirm.

Aktuell spielt der Regionalligist aber in seiner ganz eigenen Liga. Mit 23 erzielten Treffern stellt man die beste Offensive der Regionalliga Nord, mit nur sieben Gegentoren aber gleichzeitig auch die beste Defensive. Sollte Havelse bis zum Ende der Saison die Pole-Position verteidigen, ist der Aufstieg trotzdem noch nicht perfekt. Der Meister der Saison 2024/25 muss in der Relegation gegen den Meister der Regionalliga Nordost antreten.

Kehrt Havelse nach drei Jahren in die 3. Liga zurück?

In der Saison 2021/22 spielte der TSV Havelse schon einmal in der 3. Liga. Damals feierte man in der Corona-Saison den Aufstieg und musste ein Jahr später wieder den Gang in die Regionalliga antreten.

Mit sieben Niederlagen in Folge zum Saisonbeginn stellte der Klub einen neuen Negativrekord auf und löste diesbezüglich den FC Carl Zeiss Jena ab, der in der Saison 2019/20 die ersten sechs Spiele verloren hatte. Der erste Saisonsieg gelang dann am neunten Spieltag. Am Ende holten die Niedersachsen in der gesamten Spielzeit nur 23 Punkte.