Am 3. Spieltag der Regionalliga West fuhr der KFC Uerdingen einen 2:0-Sieg gegen den FC Gütersloh ein. Am kommenden Spieltag trifft KFC-Spieler Jeff-Denis Fehr auf seinen Ex-Klub.

Der KFC Uerdingen fuhr am 3. Spieltag der Regionalliga West den ersten Sieg ein und gewann das Heimspiel gegen den FC Gütersloh mit 2:0 (0:0). Kurz nach dem ersten Treffer der Krefelder wurde Jeff-Denis Fehr in der 59. Minute eingewechselt und sorgte mit dafür, dass seine Mannschaft beim ersten Saisonsieg nichts anbrennen ließ.

Der 29-jährige Fehr kennt sich in der Regionalliga bestens aus und absolvierte in seiner Karriere bislang 117 Spiele in der Weststaffel. Dabei gelangen dem linken Mittelfeldspieler 13 Tore und neun Vorlagen. Nach dem Spiel gegen Gütersloh freute sich der Neuzugang über die verdienten drei Punkte seiner Mannschaft.

„Es war einfach unser Tag. Von der ersten Sekunde an hatte ich das Gefühl, dass wir die Partie gewinnen. Es war lange überfällig, weil wir nicht optimal in die Saison gestartet sind, aber wir haben von Woche zu Woche gemerkt, dass wir in der Liga etwas reißen können. Gegen Gütersloh hat man gesehen, dass die Mannschaft enormes Potenzial hat” bilanzierte Fehr nach der Partie.

Bereits nach dem ersten Spieltag erklärte Uerdingens Trainer René Lewejohann, dass sich die neu aufgestellte Mannschaft in einem Prozess befinde und es Zeit brauche, bevor alle Mechanismen ineinander greifen. Laut Fehr befinden sich er und seine Mannschaftskollegen „auf dem richtigen Weg”.





„Wir haben super Charaktere in unserer Mannschaft und das war von Anfang an klar. Auf dem Feld gehört jedoch noch mehr als nur der Spirit dazu, beispielsweise das taktische Verständnis füreinander. Dafür brauchen wir meiner Meinung nach noch ein bisschen Zeit.”

Am kommenden 4. Spieltag (17. August, 14 Uhr) wird der KFC Uerdingen beim SV Rödinghausen gastieren. Für Fehr wird es die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte sein. Der KFC-Neuzugang absolvierte in zwei Jahren bei Rödinghausen 55 Spiele für den Ligakonkurrenten, ehe er in diesem Sommer in Krefeld unterschrieb.

„Rödinghausen ist eine spielstarke Mannschaft mit vielen erfahrenen Spielern in ihren Reihen. Ich kenne viele von ihnen sehr gut, aber wir brauchen uns vor ihnen nicht zu verstecken. Wir haben eine viel individuelle Klasse in unserer Mannschaft und wollen diese in jeder Woche und auch gegen Rödinghausen zeigen”, erklärte Fehr mit Blick auf den kommenden Gegner.

