Der MSV Duisburg steht vor dem ersten Heimspiel der Regionalliga-Saison. Eine Änderung gibt es, beim Personal könnte alles gleich bleiben.

Nach dem gelungenen Auftakt in die Regionalliga-Spielzeit in Gütersloh (1:0) will der MSV Duisburg nun auch einen perfekten Heimstart hinlegen.

Am Samstag (14 Uhr) geht es gegen den Aufsteiger Türkspor Dortmund, der sein erstes Heimspiel (ausgetragen in Velbert) gegen den Wuppertaler SV 1:1 spielte.

Und die Euphorie in Duisburg ist groß, rund 15.000 Fans werden erwartet. MSV-Trainer Dietmar Hirsch kann bis auf drei Ausfälle alles aufbieten, was der Kader hergibt. Vermutlich wird der Spieltagskader so aussehen wie in Gütersloh.

Ob es Veränderungen in der Startelf gibt, wollte Hirsch noch nicht verraten: "Es kann sein, das entscheiden wir nach dem letzten Training. Es spielen hier viele Komponenten zusammen. Die Leistungen im Training oder der Gegner. Daher entscheiden wir das kurzfristig."

Viel verändern muss er nicht, denn er sah schon "viele gute Sachen in Gütersloh". Und das mit einer völlig neu formierten Mannschaft, daher ist der Ex-Profi mit dem Stand der Entwicklung zufrieden: "Ich denke, dass wir schon recht weit sind. Wir haben gut verteidigt, wenig zugelassen, das zeigt, dass wir schon ziemlich eingespielt sind."

Das soll nun den Aufsteiger erwarten, den Hirsch gegen den WSV selber unter die Lupe nahm. Seine Analyse: "Wir haben einige Erkenntnisse sammeln können. Türkspor ist mutig, spielt mit positiven Emotionen und versucht auch Fußball zu spielen."

Erst Türkspor, dann RWO. Für den MSV sicher eine Woche der starken Kontraste in der Regionalliga. Nach dem Aufsteiger gibt es das heiße Derby in Oberhausen. Für Hirsch spielt das aber noch keine Rolle: "Nur das erste Heimspiel zählt. Wir freuen uns auf eine große Kulisse und RWO ist noch weit weg."

Weit weg war auch die Auswechselbank in den letzten Jahren. Und zwar von den heimischen Fans. Das wird nun anders. Denn der MSV zieht um - und zwar auf die Bank, die näher zur MSV-Kurve steht.

Hirsch begründet: "Für mich ist das selbstverständlich. Ich will nahe an unseren Fans sein. Ich kenne auch keinen Verein, der das anders macht." Vor dem Spiel wird die Mannschaft noch den neuen Vorsitzenden Christian Stiefelhagen kennenlernen, wie Hirsch berichten konnte: "Er wird sich am Donnerstag der Mannschaft vorstellen. Ich finde es wichtig, dass man sich vor dem 1. Heimspiel mal getroffen hat."

So könnte der MSV gegen Türkspor spielen: Braune - Müller, Fleckstein, Hahn, Coskun - Egerer - Sussek, Meuer, Bookjans, Hartwig - Wegkamp