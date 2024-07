In weniger als zwei Wochen rollt der Ball wieder in der Regionalliga West. Der Westdeutsche Fußballverband hat nun die ersten vier Spieltage zeitgenau terminiert.

Die Saison 2024/25 in der Regionalliga West startet bereits in weniger als zwei Wochen. Zum Auftakt empfängt der FC Gütersloh im Heidewaldstadion den Drittliga-Absteiger MSV Duisburg am Freitag, 26. Juli (19 Uhr, RS-Liveticker).

Nun hat der Westdeutsche Fußball-Verband (WDFV) die ersten vier Spieltage zeitgenau angesetzt. Dabei sind die Meidericher neben dem Auftakt am Freitagabend gleich dreimal am Samstag gefordert. Zum Heimspiel-Auftakt kommt Türkspor Dortmund am 3. August in das Wedaustadion, der Kracher gegen Rot-Weiß Oberhausen steigt eine Woche darauf am 10. August. Aufsteiger Eintracht Hohkeppel reist am 17. August zum MSV.

Die ersten vier Spieltage in der Übersicht:

1. Spieltag

Freitag, 26. Juli (19 Uhr):

FC Gütersloh - MSV Duisburg

Samstag, 27. Juli (14 Uhr):

KFC Uerdingen - Sportfreunde Lotte

Fortuna Köln - SV Rödinghausen

Fortuna Düsseldorf II - 1. FC Bocholt

SC Paderborn II - 1. FC Düren

Eintracht Hohkeppel - 1. FC Köln II

Rot-Weiß Oberhausen - Borussia Mönchengladbach II

Türkspor Dortmund - Wuppertaler SV

SC Wiedenbrück - FC Schalke 04 II

2. Spieltag

Freitag, 02. August (19 Uhr):

Sportfreunde Lotte - FC Gütersloh

Samstag, 03. August (14 Uhr):

MSV Duisburg - Türkspor Dortmund

Wuppertaler SV - Rot-Weiß Oberhausen

Borussia Mönchengladbach II - Eintracht Hohkeppel

1. FC Köln II - SC Paderborn II

1. FC Bocholt - Fortuna Köln

SV Rödinghausen - SC Wiedenbrück

FC Schalke 04 II - KFC Uerdingen

Sonntag, 04. August (14 Uhr):

1. FC Düren - Fortuna Düsseldorf II

3. Spieltag

Freitag, 09. August (19.30 Uhr):

SC Paderborn II - Borussia Mönchengladbach II

FC Schalke 04 II - SV Rödinghausen

Fortuna Köln - 1. FC Düren

Samstag, 10. August (14 Uhr):

KFC Uerdingen - FC Gütersloh

Fortuna Düsseldorf II - 1. FC Köln II

Eintracht Hohkeppel - Wuppertaler SV

Rot-Weiß Oberhausen - MSV Duisburg

Türkspor Dortmund - Sportfreunde Lotte

SC Wiedenbrück - 1. FC Bocholt

4. Spieltag

Samstag, 17. August (14 Uhr):

Borussia Mönchengladbach II - Fortuna Düsseldorf II

MSV Duisburg - Eintracht Hohkeppel

1. FC Düren - SC Wiedenbrück

1. FC Bocholt - FC Schalke 04 II

SV Rödinghausen - KFC Uerdingen

FC Gütersloh - Türkspor Dortmund

Sportfreunde Lotte - Rot-Weiß Oberhausen*

Wuppertaler SV - SC Paderborn II

1. FC Köln II - Fortuna Köln

*verlegt auf 07.09.2024 wegen DFB-Pokal Teilnahme von Sportfreunde Lotte.