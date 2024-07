Wie in jeder Liga unterhalb der 1. Bundesliga konzentriert sich auch in der Regionalliga West alles auf den Auf- und Abstiegskampf. RevierSport informiert über das Regelwerk.

Der MSV Duisburg wird in der kommenden Saison in der Regionalliga West auf den Aufstieg drängen, doch auch für Fans des Wuppertaler SV oder Rot-Weiß Oberhausen ist das Thema sicher eine Information wert. Auf- und Abstieg gestalten sich in mehrgleisigen Ligen im deutschen Ligen-System teils kompliziert. RS gibt einen Überblick.

In Deutschland gibt es fünf Regionalligen, allerdings nur vier Aufsteiger. Das hat zur Folge, dass nur drei der fünf Regionalliga-Meister direkt aufsteigen, die anderen beiden spielen in zwei Relegationsspielen gegeneinander.

Kein Problem aber für die Regionalliga West: neben der Südwest- und der Bayernstaffel wird auch in diesem Jahr der Meister direkt aufsteigen. Sollte der Meister aus verschiedenen Gründen nicht aufsteigen können oder wollen, rückt der Zweitplatzierte nach.

Komplizierter wird es beim Abstieg. Drei Absteiger wird es in jedem Fall geben, da es insgesamt vier Aufsteiger aus den Oberligen geben wird. Die Meister aus der Mittelrheinliga sowie den Oberligen Westfalen und Niederrhein steigen auf, zusätzlich auch der Zweitplatzierte aus Westfalen.

3. Liga-Absteiger beeinflussen Regionalliga-Abstiegskampf

Ohne West-Absteiger aus der 3. Liga drängen also vier Vereine in die Regionalliga, aus der drei Vereine ab- und eine aufsteigen würde. Steigen weniger als die vier Vereine auf, verringert sich die Zahl der Regionalliga-Absteiger dementsprechend.

Sollte aber eine Mannschaft aus der 3. Liga absteigen, die der Regionalliga West zugeordnet würde, gäbe es einen vierten Regionalliga-Absteiger. Infrage kämen dafür Alemannia Aachen, Arminia Bielefeld, Borussia Dortmund II, Rot-Weiss Essen, Viktoria Köln und der SC Verl.

Zweitvertretungen teilweise mit Sonderregel

Was passiert, wenn zwei NRW-Vereine in die Regionalliga West absteigen, geht aus dem Regelwerk nicht klar hervor – entweder, die Liga wird für ein Jahr aufgestockt oder die Anzahl der Absteiger erhöht sich erneut.

Zu beachten für die Zweitvertretungen von Fortuna Düsseldorf, dem 1. FC Köln, dem SC Paderborn und Schalke 04 ist eine besondere Regel. Sollte einer der Vereine aus der 2. Bundesliga absteigen, würde die zweite Mannschaft automatisch an das Tabellenende rutschen und somit in die Oberliga absteigen, da die ersten und zweite Mannschaft nicht in „benachbarten“ Ligen spielen können.