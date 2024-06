Der B-Ligist TB Oberhausen freute sich auf den Test gegen RWO. Am Ende wollte die Partie nicht enden, in der der Kreisligist nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen wurde.

Rot-Weiß Oberhausen hat sich in seinem ersten Testspiel-Doppelpack an diesem Wochenende in Torlaune präsentiert. Nach dem 8:0 beim Bezirksligisten SW Alstaden gab es beim B-Ligisten TB Oberhausen ein 20:0 (6:0).

Bereits nach knapp 30 Minuten musste der Keeper des B-Ligisten sechsmal hinter sich greifen. Leon Kayser, Moritz Stoppelkamp, Cottrell Ezekwem (2), Pierre Fassnacht und Luca Thissen trafen im ersten Durchgang für die Kleeblätter.

Nach dem Wechsel gab es zahlreiche Wechsel bei den Oberhausenern. Und die nächsten Tore fielen gleich wieder. Erst war es ein Doppelpack von Zugang Luca Schlax, dann traf Denis Donkor zum 9:0. Für das 10:0 zeichnete Cankoray Mutlu verantwortlich, Timur Kesim erzielte das 11:0 - während die Gastgeber weiter auf ihren ersten Torschuss warteten. Das Dutzend voll machte dann wieder Mutlu.

Und auch danach kannte der Viertligist keine Gnade mit dem Gegner. Mutlu steuerte noch zwei Tore bei, dann war es Ozan Hot, der das 15:0 folgen ließ. Es ging im Minutentakt weiter, erst fiel das 16:0 durch Ilias El-Amrani, dann erhöhte Donkor gegen chancenlose Gastgeber auf 17:0. Und auch in den letzten drei Minuten gab es noch drei Treffer durch El-Amrani, Timo Böhm und Kesim, sodass der Kreisligist am Ende ein 0:20 verdauen muss.

Weiter geht es für RWO und Trainer Sebastian Gunkel bereits am Dienstag (18 Uhr), wenn mit dem SC Verl ein Drittligist auf die Oberhausener wartet. Ein etwas größerer Prüfstein als die beiden Stadtrivalen an diesem Wochenende.

Preußen Münster schon wieder in Form

Nach RWO hat auch Zweitliga-Aufsteiger Preußen Münster getestet. Gegen den Westfalen-Oberligisten 1. FC Gievenbeck (letzte Saison Fünfter) setzte sich die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann mit 4:0 (2:0) durch.

Die ersten beiden Treffer fielen kurz vor der Pause. Zunächst traf Neuzugang Joshua Mees, der von Holstein Kiel zum SCP wechselte. Danach erzielte Marc Lorenz das Pausenergebnis. Nach dem Wechsel wechselte Münster einmal durch und Joel Grodowski legte das 3:0 nach.

Im Anschluss war wieder ein Zugang dran. Der vom VfL Osnabrück verpflichtete Charalambos Makridis war der Torschütze zum 4:0 - das war gleichzeitig der Endstand.

Weiter geht es für Preußen Münster am Mittwoch (3. Juli), 18:30 Uhr), wenn es gegen Kickers Emden geht (gespielt wird beim TSV Handorf).