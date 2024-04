Sechs Spiele vor Schluss liegt Alemannia Aachen mit elf Punkten vor dem Wuppertaler SV. Der Weg in die 3. Liga wird in der Regionalliga West nur über Aachen führen.

Bei noch 18 zu vergebenen Zählern liegt Alemannia Aachen elf Punkte vor der Konkurrenz. Aachens Aufstieg in die 3. Liga ist fast so sicher wie die Deutsche Meisterschaft von Bayer Leverkusen. Die Alemannia kann die Drittliga-Planungen aufnehmen.

Und das hat die sportliche Führung um Trainer Heiner Backhaus, Geschäftsführer Sascha Eller und Sportchef Erdal Celik längst getan.

Bitter: Anas Bakhat, ein Winterzugang des 1. FC Düren, der natürlich auch im Hinblick auf eine Drittliga-Saison 2024/2025 verpflichtet wurde, fällt mehrere Monate aus.

Eine weitere MRT-Untersuchung hat beim Mittelfeldspieler gezeigt, dass sich der Knorpelschaden im Knie nach seinem Einsatz gegen Fortuna Köln verschlechtert hat. Bakhat wird sich nun einer Operation unterziehen, die erfolgversprechender ist als eine konservative Behandlung. Für den 24-Jährigen ist die Saison beendet. In der neuen Serie wird Bakhat dann Trainer Backhaus im Bestfall schon in der Sommervorbereitung zur Verfügung stehen.

Einige neue Spieler werden das auch tun. Denn die Alemannia sondiert schon seit Wochen fleißig den Markt. Nino Miotke war bereits im Wintertransferfenster 2023/2024 - RevierSport berichtete - ein Thema bei der Alemannia.

"Ich kann bestätigen, dass das ein interessanter Spieler ist. Wir kennen ihn, der Trainer kennt ihn gut. Aber soweit ich weiß, steht er unter Vertrag und ist in Steinbach kein unwichtiger Spieler. Und, was ich verraten kann, ist, dass wir definitiv keine Ablösesumme zahlen werden", antwortete Eller im Dezember 2023 gegenüber RevierSport.

Zur neuen Saison wird der 26-jährige defensive Mittelfeldspieler die Alemannia keine Ablöse kosten. Nach RevierSport-Informationen ist sich Miotke, der aktuell beim TSV Steinbach Haiger spielt, mit Aachen über ein Arbeitspapier ab dem 1. Juli 2024 einig.

Anders sieht es bei den Spielern Sadik Fofana (Bayer Leverkusen, aktuell an Fortuna Sittard ausgeliehen) und Ramien Safi aus. Hier gibt es noch keine Einigung. Während bei Innenverteidiger Fofana die Karten sowieso bei Bayer Leverkusen liegen, wo der 20-jährige Innenverteidiger bis zum 30. Juni 2025 gebunden ist. Dass er aber seinen Vertrag beim designierten deutschen Meister auflöst und zu seinem Jugendverein Alemannia Aachen in die 3. Liga wechselt, ist sicherlich denkbar.

Bärenstarker Rödinghauser Flügelflitzer Safi auch auf Aachener Liste

Bleibt abzuwarten, was dieser Spieler machen wird: Ramien Safi. Der Ausnahmekicker des SV Rödinghausen war nach RevierSport-Informationen ebenfalls, wie auch Miotke und Fofana, zu Gesprächen in Aachen zugegen.

Doch auch die Alemannia-Verantwortlichen wissen: Beim 24-jährigen Linksaußen, der auch in der Spitze spielen kann, des SV Rödinghausen stehen die Interessenten Schlange. Nach RS-Informationen sind einige Drittligisten, aber auch Zweitliga-Klubs an dem in den Niederlanden ausgebildeten Safi interessiert. Kein Wunder bei der Bilanz: 27 Spiele, zehn Tore! Safi gehört zu den besten Außenbahnspielern der Regionalliga West und ist als ablösefreier Spieler sehr begehrt. Aachens Argument: Die 3. Liga ruft...