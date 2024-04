Felix Herzenbruch spielt seit Jahesbeginn für die SSVg Velbert. Nach der Niederlage bei der U23 von Schalke 04 blickte der ehemalige Essener auch aufs Derby RWE gegen MSV.

Felix Herzenbruch spielt seit dem Beginn der Rückrunde für die SSVg Velbert. Aber auch der 31-Jährige hat bislang nicht verhindern können, dass der Verein aus dem Bergischen Land seit Wochen wie betoniert auf dem letzten Platz in der Regionalliga West steht und stark abstiegsgefährdet ist.

Auch bei der U23 des FC Schalke 04 gab es nichts zu holen. "Ich finde, in der ersten Halbzeit waren wir unterlegen. Die zweite Halbzeit fand ich besser als die erste Hälfte", sagte der Rechtsverteidiger nach dem Spiel. "Die zweiten 45 Minuten waren ausgeglichen, auch wenn wir in der ersten Hälfte die besseren Chancen hatten. Dafür haben wir in der zweiten Halbzeit höher gestanden und besser hinten rausgespielt. Aber im Endeffekt hat es nicht gereicht."

Allerdings sei Schalke 04 auch kein Gegner auf Augenhöhe gewesen. "Wenn man sieht, wer einem da gegenübersteht: Das ist nicht unsere Kragenweite. Da muss schon sehr viel zusammenkommen, wenn wir an so einem Tag etwas holen wollen", urteilte der Lehramtsstudent.

Langsam gehen Velbert die Spiele aus, um noch fest an den Klassenerhalt zu glauben. "Es ist jede Woche das Gleiche. Wir müssen halt Punkte holen", meinte "Herze".

Ob er sich am Sonntag das Derby seiner Ex-Mannschaft Rot-Weiss Essen im Stadion an der Hafenstraße gegen den MSV Duisburg anschaue? "Nein, ich habe Familientag", antwortete Herzenbruch. "RWE ist nicht mehr meine Priorität Nummer Eins."

Das sieht nicht nach einer schnellen Rückkehr des ehemaligen Fanlieblings aus, den die Verantwortlichen nach Kevin Grund und Martin Platzek (beide SV Schermbeck) am liebsten ebenfalls für ihre zweite Mannschaft gewinnen wollen.

Beim NRW-Traditionsmasters lief Herzenbruch, der die Entscheidung von Rot-Weiss Essen, vor der Saison seinen Vertrag für die 3. Liga nicht zu verlängern als Fehler bezeichnet hat, für die Traditionsmannschaft von RWE auf und gewann mit dem Team den Siegerpokal. Kurz danach gab er seinen Wechsel nach Velbert bekannt.