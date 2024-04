Im Niederrheinpokal hat Rot-Weiß Oberhausen das Finale erreicht. In der Liga dagegen geht es für RWO um nichts mehr. Zeit für Experimente.

Eigentlich ist die Saison 2023/2024 für Rot-Weiß Oberhausen eine zum Vergessen. Eigentlich. Denn am Dienstag sicherte sich RWO durch einen Sieg über den Sportfreunde Baumberg den Einzug in das Finale des Niederrheinpokals und damit die Möglichkeit, der Spielzeit doch noch versöhnlich zu beenden.

Am 25. Mai steigt das Finale - den Gegner ermitteln Rot-Weiss Essen und Germania Ratingen am Mittwoch (10. April, 19.30 Uhr, RS-Liveticker). Und bis dahin? Geht es eigentlich um nichts, denn nach fünf sieglosen Spielen in Serie befinden sich die Kleeblätter mit 41 Zählern auf Rang sechs. 19 Punkte hinter dem Aufstiegsplatz und 14 Zähler vor der gefährlichen Zone. Sprich: RWO steht im Niemandsland der Regionalliga West.

Trotzdem möchte Mike Terranova die verbleibenden sieben Spieltage natürlich ordentlich bestreiten und auch entsprechend nutzen. Als nächstes auf dem Programm: ein Auswärtsspiel beim Wuppertaler SV (Samstag, 14 Uhr, live im RS-Ticker).

"Nach dem Sieg gegen Baumberg wollen wir auch in der Liga gegen eine starke Wuppertaler Mannschaft etwas zählbares mitnehmen", sagte der Trainer. Er möchte das Beste aus den verbleibenden Partien machen. Beginnend mit dem WSV, der sechs Punkte mehr auf dem Konto hat und zuletzt mit 1:0 gegen den SV Lippstadt gewann.

Terranova: "Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, den jungen Spielern die Chance zu geben, Erfahrungen zu sammeln und das nicht nur aufgrund der vielen Ausfälle. Die Jungs sind alle heiß sich zu zeigen und deshalb wollen wir mutig sein, uns Chancen erspielen und am Ende auch in der Liga wieder in die Erfolgsspur finden."

Neben Nico Klaß stehen den Oberhausenern auch Pierre Fassnacht, Moritz Montag, Marius Kleinsorge, Fabian Holthaus und Robin Benz im Stadion am Zoo nicht zur Verfügung. Tobias Boche ist noch fraglich.