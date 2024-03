Der 1. FC Bocholt empfängt am Samstag, 16. März (14 Uhr), Rot-Weiß Oberhausen. Bocholt liegt sechs, Oberhausen 13 Punkte hinter Alemannia Aachen.

Unentschieden, Niederlage, Unentschieden, Sieg, Niederlage, Unentschieden, Sieg, Niederlage: Das ist die Bilanz des 1. FC Bocholt seit Anfang Dezember.

Warum wir das hier auflisten? Weil der einstige Tabellenführer der Regionalliga West vor diesen aufgezählten Partien zwölfmal - drei Remis, neun Siege - in Folge unbesiegt blieb.

Kurzum: Bocholt war in dieser Saison konstant und der Lohn war die Tabellenführung. Doch seit drei Monaten fehlt dem Team von Trainer Dietmar Hirsch die Konstanz. Eine echte Antwort auf das Warum hat der FCB-Coach auch nicht.

"Das ist schwer zu sagen. Man muss jedes Spiel einzeln betrachten. In Lippstadt spielen wir zuletzt 20 Minuten richtig gut und müssen in Führung gehen. Dann wurde es schwächer und wir verlieren vor der Halbzeit noch Marc Beckert mit Gelb-Rot. Wir wollten das Spiel aber auch in Unterzahl gewinnen. Den Willen kann man den Jungs nicht absprechen. Trotzdem rennen wir dann einem 0:1 hinterher. Dann wird es mit zehn Mann schwer. Wir haben das Spiel analysiert und blicken nach vorne. Wir wollen es gegen Rot-Weiß Oberhausen besser machen", betont Hirsch vor dem Duell am Samstag (16. März, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker).

Ich weiß nicht, ob sich Oberhausen schon aufgegeben hat, was die Aufholjagd betrifft. Dietmar Hirsch

Beim Stichwort inkonstante Leistungen kann RWO auch ein Wort mitreden. Dann aufgrund der letzten fatalen Wochen haben sich die Kleeblätter aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet. Während Bocholt neun Spiele vor Schluss "nur" sechs Punkte hinter Alemannia Aachen rangiert, sind es bei RWO schon 13 Zähler Rückstand.

"Ich weiß nicht, ob sich Oberhausen schon aufgegeben hat, was die Aufholjagd betrifft. Aber auf die Jungs müssen wir aufpassen. Spieler wie Sven Kreyer oder Moritz Stoppelkamp kennt jeder. Sie können immer etwas machen. Da kommt schon ein Brett auf uns zu. Nichtsdestotrotz wollen wir dieses Spiel gewinnen", sagt Hirsch.

Und wie sollen die drei Punkte am Hünting bleiben? Hirschs Antwort: "Hirsch: "Wir müssen uns auf jeden Fall wieder mehr Torchancen erarbeiten und zwingender sein. Defensiv sieht das bei uns eigentlich gut aus. Nur bei den Standards müssen wir noch konzentrierter sein. Da lassen wir zu viel zu. Aber wir haben es vor der Winterpause gezeigt, dass wir es können. Und so wollen wir auch wieder spielen."