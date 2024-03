Schalke U23: So verlief das Comeback von Assan Ouedraogo

Die U23 des S04 hat das Duell gegen die U23 des 1.FC Köln mit 0:1 verloren. Das Comeback von Assan Ouedraogo war anschließend das beherrschende Thema.

Die U23 des FC Schalke 04 hat am Sonntag vor 350 Zuschauern im Parkstadion durch ein frühes Tor von Damian Downs in der 9. Minute verloren.

Es sei vor allem in der ersten Halbzeit ein ganz schwaches Spiel seiner Mannschaft gewesen, kritisierte anschließend Schalkes Trainer Jakob Fimpel. Das sei nach gutem Beginn eine der schwächsten Halbzeiten der Saison gewesen. "Das war total enttäuschend", sagte der S04-Coach. "Das Gegentor hat uns komplett den Stecker gezogen."

In der zweiten Halbzeit hatte die U23 des S04 dann mehr Energie auf dem Platz, belohnte sich für ihr Mehr an Power aber nicht. Aus S04-Sicht das mit Abstand Positivste war das Comeback von Assan Ouedraogo. Seit Mitte November hatte sich das S04-Juwel, um das bereits die ganz großen Klubs buhlen, nicht mehr gespielt. Ein Riss des Syndesmosebandes war schuld, dass er frühzeitig von der U17-WM abreisen musste und dem S04 so lange fehlte.

"Er hat zwei Tage vor dem Spiel zweimal mit uns trainiert und hat sich gut gefühlt. Er hat eine Halbzeit wie abgesprochen gespielt", verriet Fimpel nach der Niederlage. Nach 45 Minuten machte Ouedraogoo Platz für Marouane Balouk. "Individuell war er sehr gut am Ball. Aber es ist natürlich auch schwer, wenn du angreifen musst und hinten viel quer gespielt wird. Er hat wenig Bälle bekommen", beurteilte Fimpel den Einsatz. "Aber individuell sieht man sofort, was er kann. Ich wünsche ihm jetzt, dass er schnell in die Praxis kommt."

Das Wichtigste: Der Einsatz ist gut verlaufen, Ouedraogo hatte anschließend den Daumen gehoben: "Er hatte keine Probleme gehabt. Gar nichts. Er fühlt sich frei", erklärte Fimpel.

Bei der U23 spielte Ouedraogo zentral hinter den Spitzen mit Paul Poepperl und Emmanuel Gyamfi auf einer Linie. "Es hat Bock gemacht", urteilte Paul Poepperl über das Zusammenspiel mit Ouedraogo.

Auch, wenn das Offfensivspiel in der ersten Halbzeit ordentlich hakte und es deswegen nicht so viele gemeinsame Aktionen gab. "Er ist nochmal drei Jahre jünger als ich und ein bisschen talentierter", lachte Poepperl. Es ist davon auszugehen, dass Ouedraogo sein Können dann am kommenden Wochenende wieder bei den Profis zeigen wird.