Rot-Weiß Oberhausen sucht ab dem 1. Juli 2024 gleich mehrere neue Verantwortliche - sowohl im sportlichen als auch im administrativen Bereich.

Ein neuer Vorstandschef, ein neuer Sportchef und ein neuer Trainer: Rot-Weiß Oberhausen wird sich zur neuen Saison neu aufstellen.

Denn Hajo Sommers (Vorstand) und Mike Terranova (Trainer) üben ihre Rolle aktuell nur interimsweise aus. Nach der Saison 2023/2024 ziehen sich beide wieder zurück - Sommer in den Aufsichtsrat, Terranova in den Oberhausener Nachwuchs.

Und da wäre noch die Position von Patrick Bauder. Dieser wird nach der laufenden Serie sein Amt als Sportchef nach fünf Jahren niederlegen. Betont sei an dieser Stelle: Bauder tritt freiwillig ab. Eventuell wechselt er auf die Geschäftsstelle. Oder er scheidet trotz laufenden Vertrags bis zum 30. Juni 2025 komplett aus. Hier ist nach RevierSport-Informationen das letzte Wort noch nicht gesprochen.

Stichwort RS-Informationen. Nach diesen hat der Regionalligist aus Oberhausen zumindest den Bauder-Nachfolger schon einmal gefunden. Wie diese Redaktion erfuhr, soll Dennis Lichtenwimmer-Conversano neuer Sportlicher Leiter an der Lindnerstraße werden. Wer? Das werden sich wohl jetzt die meisten RWO-Fans fragen.

Weder Patrick Bauder noch Dennis Lichtenwimmer-Conversano wollten sich zu der Sportchef-Personalie bei Rot-Weiß Oberhausen gegenüber RevierSport äußern.

Der 34-jährige Lichtenwimmer-Conversano bekleidete bis Februar 2024 fünf Jahre lang das Amt des Sportlichen Leiters beim VfB Hilden und war zudem im Marketing aktiv. In seine Amtszeit fallen die zwei jüngsten Vize-Meisterschaften der ersten Mannschaft in der Oberliga Niederrhein, der Aufstieg und Vize-Meister-Titel der zweiten Mannschaft in der Landesliga sowie der Aufstieg der U19 in die A-Junioren-Bundesliga.

Lichtenwimmer-Conversano bedauerte die Trennung im Februar 2024: "Der Abschied, vor allem bei meinem Heimatverein, fällt mir extrem schwer. Ich bedanke mich bei den Vereinsverantwortlichen, mir im Alter von damals erst 29 Jahren eine so große Verantwortung anvertraut und jegliche Entscheidung mitgetragen zu haben", sagte er.

Wie RS nun erfuhr, hatte der ehemalige Nachwuchsspieler des Wuppertaler SV auch gute Gründe für seinen Abschied aus Hilden. Denn Rot-Weiß Oberhausen hatte zu diesem Zeitpunkt schon längst angefragt. Und mittlerweile sollen sich beide Parteien einig sein. Nur die offizielle Bestätigung steht noch aus.

Derweil scheint der neue RWO-Cheftrainer noch nicht gefunden zu sein. RevierSport berichtete von einem Interesse an Mike Wunderlich (SV Bergisch Gladbach 09). Dieses war auch vorhanden. Denn Wunderlich traf sich vor rund drei Wochen in Oberhausen mit Bauder zu Gesprächen. Doch seit diesem Zeitpunkt gab es nach unseren Infos keinen Kontakt mehr zwischen RWO und Wunderlich. Vielleicht nimmt Lichtenwimmer-Conversano diesen wieder auf - oder er hat eine andere Trainer-Idee für Rot-Weiß Oberhausen.