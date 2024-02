Oberligist VfB Hilden muss sich einen neuen Sportlichen Leiter suchen. Wie der Klub mitteilte, ist Dennis Lichtenwimmer-Conversano nicht mehr im Amt.

Dennis Lichtenwimmer-Conversano ist nach fünf Jahren nicht mehr Sportlicher Leiter des Niederrhein-Oberligisten VfB Hilden. Das teilte der Tabellenfünfte am Dienstag, 6. Februar, mit.

"Nach gemeinsamen Gesprächen in der Winterpause ist beiden Seiten klar geworden, dass es nach fünf Jahren Zusammenarbeit Zeit für einen neuen Impuls ist und die Position des sportlichen Leiters neu besetzt werden soll. Der VfB bedankt sich bei Dennis Lichtenwimmer-Conversano für sein jahrelanges Engagement und wünscht ihm alles erdenklich Gute für die Zukunft", wird Maximilian Kulesza, erster Vorsitzender der Hildener, auf der Internetseite des Klubs zitiert. Einen Nachfolger gab der VfB nicht bekannt.

Lichtenwimmer-Conversano bekleidete das Amt des Sportlichen Leiters beim VfB seit fünf Jahren und war zudem im Marketing aktiv. In seine Amtszeit fallen die zwei jüngsten Vizemeisterschaften der ersten Mannschaft in der Oberliga, der Aufstieg und Vizemeister-Titel der zweiten Mannschaft in der Landesliga sowie der Aufstieg der U19 in die A-Junioren-Bundesliga.

Lichtenwimmer-Conversano bedauert die Trennung: "Der Abschied, vor allem bei meinem Heimatverein, fällt mir extrem schwer. Ich bedanke mich bei den Vereinsverantwortlichen, mir im Alter von damals erst 29 Jahren eine so große Verantwortung anvertraut und jegliche Entscheidung mitgetragen zu haben", sagte er.

Dazu richtete er auch noch Worte an diejenigen, die ihn während seiner Amtszeit begleitet haben. "Zudem bedanke ich mich bei allen Wegbegleitern - bestehend aus Trainerteams, Kaderspielern, Ehrenamtlern, Sponsoren und, natürlich, unseren treuen Fans. Wir haben gemeinsam viel erreicht und ich drücke dem VfB natürlich beide Daumen, dass weiterhin erfolgreicher Fußball an der Hoffeld gespielt wird."

In der kommenden Woche startet die Oberliga Niederrhein in die Restrunde. Für den VfB Hilden steht dann am Sonntag, 18. Februar, 15:30 Uhr, ein Heimspiel gegen den Mülheimer FC auf dem Programm.