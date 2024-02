Der FC Wegberg-Beeck hat sich mit einem 3:1-Heimsieg gegen den Wuppertaler SV in eine aussichtsreiche Position im Abstiegskampf gebracht. RevierSport sprach mit Keeper Ron Meyer.

Der Beecker Torhüter kommt nach dem Spiel zunächst auf die schlechten Ergebnisse in den vorangegangenen Spielen gegen Top-Mannschaften zu sprechen. Im Nachholspiel gegen den SC Fortuna Köln hatte seine Mannschaft mit 1:5, am vergangenen Spieltag mit 0:3 gegen den 1. FC Düren verloren.

„Es war natürlich nach den letzten Wochen für uns eine Hausnummer, dass Wuppertal dann auch noch hierhin kommt. Es waren schwere Spiele, es waren auch harte Ergebnisse und deshalb wollten wir heute was anders machen. Einfach wie in der Hinrunde diesen Willen und eine kämpferische Leistung auf den Platz bringen“, erklärt Meyer.

„Das Gegentor nach zehn Minuten war dann ein herber Dämpfer. Alles in allem haben wir es aber ganz gut weggesteckt, sind dann gut ins Spiel gekommen. Dann haben wir kleine Fehler von Wuppertal ausgenutzt, wo wir auch mal ein paar Konter gesetzt haben, auch mal den Ball nach vorne getragen haben“, führt er aus.

Meyer räumt aber ein, dass Wuppertal in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft gewesen sei. Jedoch habe man „am Ende der ersten Halbzeit schon gemerkt, dass Wuppertal nicht den besten Tag erwischt hat und wir auf jeden Fall eine Chance haben“. Daher habe der Trainer in der Halbzeit auch angesprochen, „dass wir mutig sein sollen, dass wir mit Herz und Seele alles auf den Platz bringen, was heute möglich ist“, so Meyer.





„Man muss dazu sagen, dass wir heute auch überragend verteidigt haben, mit Mann und Maus. Alle haben sich wieder reingeschmissen. Genau das, was in den letzten Wochen vielleicht ein bisschen gefehlt hat, war heute wieder da. Da haben wir es Wuppertal sehr schwer gemacht. Als wir das 1:1 geschossen haben, mussten sie aufmachen. Die müssen theoretisch im Aufstiegskampf drei Punkte holen und so hatten wir dann natürlich ein paar Konter. So haben wir es uns ausgemalt und so ist es dann Gott sei Dank auch gekommen“, freut sich der Torhüter.

Besonders mit der Leistung der Offensivspieler ist er zufrieden: „Wir haben getroffen, unsere Stürmer waren sehr effektiv. Darüber können wir glücklich sein. Darauf müssen wir aufbauen. Nächste Woche geht’s ins direkte Duell gegen Gladbach und wenn wir da so auftreten wie heute, dann können wir da auch wieder was holen.“