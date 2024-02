21 Spiele, 12 Tore: Malek Fakhro fehlt Bocholt in Wiedenbrück.

Der 1. FC Bocholt reist am Samstag (24. Februar, 14 Uhr) zum SC Wiedenbrück. Trainer Dietmar Hirsch will mit seinen Schützlingen zurück in die Erfolgsspur.

Für den 1. FC Bocholt lief es zuletzt nicht gut. Man könnte gar behaupten, dass der einstige Tabellenführer der Regionalliga West, der nun drei Zähler hinter Alemannia Aachen rangiert, in einer Krise steckt. Nur eine von sechs Pflichtspiel-Partien wurde zuletzt gewonnen. Am vergangenen Spieltag unterlag Bocholt der U21-Mannschaft des SC Paderborn, am Samstag (24. Februar, 14 Uhr) geht es zum SC Wiedenbrück. Dietmar Hirsch, Trainer des 1. FC Bocholt, sprach auf der Spieltags-Pressekonferenz über... ... das 0:1 gegen Paderborn: "Wir haben uns das Spiel, wie immer, noch einmal angeschaut und haben die 90 Minuten analysiert. Wir haben uns zu wenige Torchancen erarbeitet und hatten mit dem Ball Schwierigkeiten. Wir haben in der Vergangenheit auf jeden Fall schon zielstrebiger gespielt. Das war nicht unsere beste Leistung, aber auch nicht die schlechteste. Jetzt geht es weiter. Wir wollen es wieder besser machen." ... den nächsten Gegner SC Wiedenbrück: "Wenn man, unabhängig von der Tabelle, Wiedenbrück und Bocholt vergleicht, dann gibt es viele Parallelen. Beide Mannschaften wollten vor der Saison den Klassenerhalt schaffen, beide haben ein ähnliches Stadion, beide sind, was den Etat betrifft, eher im unteren Bereich der Liga anzusiedeln. Wiedenbrück lebt auch sportlich von der mannschaftlichen Geschlossenheit - wie wir auch. Vor Weihnachten wurde bekannt gegeben, dass sich der Hauptsponsor am Saisonende zurückzieht und trotzdem liefert Wiedenbrück. Mein Trainerkollege Daniel Brinkmann macht da tolle Arbeit. Da ziehe ich echt den Hut vor." ... das Ziel für Samstag: "Wir wollen natürlich versuchen drei Punkte zu holen. Wir wollen auf die Niederlage gegen Paderborn eine Reaktion zeigen und uns wieder viele Torchancen erarbeiten. Diese müssen wir verwerten. Nur so können wir das Spiel gewinnen." ... die Personallage: "Bis auf die Langzeitverletzten Dildar Atmaca und Gino Windmüller stehen uns alle Mann zur Verfügung. Und, klar: Malek Fakhro ist gelbgesperrt. Florian Mayer hatte zuletzt Probleme und hier steht noch ein Fragezeichen hinter."

