Nach dem Abgang von Kevin Rodrigues Pires bestand beim Wuppertaler SV Bedarf im Mittelfeld. Tom Geerkens von Arminia Bielefeld soll per Leihe Abhilfe schaffen.

Der Wuppertaler SV hat ein drittes Mal in diesem Winter auf dem Transfermarkt zugeschlagen und nach Torwart Krystian Wozniak (zuletzt FC 08 Homburg) und Linksverteidiger Migel-Max Schmeling (TuS Bövinghausen) einen neuen Mittelfeldspieler präsentiert. Tom Geerkens wird bis zum Saisonende von Arminia Bielefeld ausgeliehen.

Mit dem 23-Jährigen reagiert der WSV auf einen Engpass im Mittelfeld, der durch den kürzlichen Abgang von Kevin Rodrigues Pires in Richtung Fortuna Köln entstanden ist. "Wir sind sehr froh, dass wir nochmals nachlegen konnten, nach dem Weggang von Rodrigues Pires.", erklärte Wuppertals sportlicher Leiter Gaetano Manno, der sich bei Arminia Bielefeld für den "reibungslosen Ablauf" bedankte. Der Neuzugang "passe sowohl charakterlich als auch spielerisch perfekt zum WSV".

Schon im Sommer habe man sich mit Geerkens beschäftigt, der zuvor als Kapitän für die U23 von Fortuna Düsseldorf II in der Regionalliga West aufgelaufen war. Damals entschied sich der zentrale Mittelfeldspieler allerdings für die Herausforderung 3. Liga und schloss sich den Arminen an.

Zwölf Pflichtspiele in der Hinrunde

Dort konnte der Mann, der für Wegberg-Beeck und die Fortuna insgesamt 74 Viertliga-Partien sammelte, sich allerdings nicht durchsetzen. Nach nur neun Liga- und drei Westfalenpokaleinsätzen (ein Tor), geht es nun zumindest für ein halbes Jahr doch in Bergische.

"Tom ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, im Winter eine Veränderung anzustreben, um in den kommenden Monaten Spielpraxis zu sammeln", erklärten DSC-Coach Mitch Kniat und Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel in einer Pressemitteilung. "In gemeinsamen Gesprächen sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass eine Leihe zum Wuppertaler SV die für ihn beste sportliche Lösung ist."

Davon gab sich auch Geerkens selbst überzeugt, der betonte: "Ich freue mich auf die Herausforderung und bin froh, hier zu sein." Bereits am Nachmittag soll der neue Mann beim WSV ins Training starten, schon am Samstag könnte es dann zum ersten Pflichtspiel-Einsatz kommen, wenn ab 14 Uhr zuhause gegen Schalke II die Restrunde beginnt.