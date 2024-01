Der FC Gütersloh startet nach einer starken Hinserie am kommenden Wochenende in die Rückrunde. Das Team von Trainer Julian Hesse empfängt den SC Paderborn II.

Aufsteiger FC Gütersloh konnte sich in der laufenden Regionalliga-West-Spielzeit voll etablieren und beendete die Hinrunde auf einem respektablen zehnten Platz. Am Samstag (27. Januar, 14 Uhr) empfängt der FCG zum Rückrundenauftakt die U23 des SC Paderborn.

Ursprünglich sollte die Begegnung bereits am 16. Dezember 2023 stattfinden, doch sie musste witterungsbedingt verschoben werden. Das Hinspiel konnte der SC Paderborn II mit 3:2 für sich entscheiden.

Laut Julian Hesse, Trainer der Gütersloher, ist das Hinspielergebnis längst abgehakt: "Das spielt keine große Rolle mehr. Wir gehen einfach in jedes Spiel, um es zu gewinnen. Wir wollen in jeder Partie gut vorbereitet sein und das Beste daraus machen." Der 34-Jährige warnt vor dem kommenden Gegner: "Sie spielen sehr intensiv mit einem hohen Pressing und guten Gegenpressing. Man hat als Gegner nur wenig Zeit am Ball. Es ist eine Mannschaft mit einem klaren Plan und es wird daher eine knackige Aufgabe."

Aufgrund der Tatsache, dass SCP-Torjäger Ilyas Ansah nun Teil des Profi-Kaders ist, sieht Hesse einen Qualitätsverlust beim Gegner: "Ich glaube, dass sie etwas an Klasse eingebüßt haben, weil Ilyas Ansah dauerhaft zu den Profis befördert wurde. Für mich war er der absolute Unterschiedsspieler", lobt der FCG-Coach den 19-Jährigen, der in dieser Regionalliga-Saison sechsmal getroffen hat und auch bereits in der 2. Bundesliga netzte.

Personell kann Gütersloh fast aus dem Vollen schöpfen. Lediglich "ein, zwei angeschlagene Spieler" haben die Ostwestfalen zu beklagen. Auf dem Transfermarkt wird beim FCG auch nichts mehr passieren, wie Hesse betont: "Wir gehen mit dem selben Kader in die Rückrunde."

Mit der Vorbereitung auf die Rückserie ist Hesse zufrieden, auch wenn die Bedingungen schwierig waren. Der FCG absolvierte Testspiele gegen die U23 von Preußen Münster (2:2) und Südwest-Regionalligist Hessen Kassel (3:2). Zudem nahmen die Gütersloher am "Schauinsland Reisen Cup" in Gummersbach teil.

"Da sind wir ganz gut durchgekommen, aber es war eine recht kurze Vorbereitung. Wir haben durchgängig auf einem Kunstrasenplatz trainiert, was natürlich nervig ist. Aber ich denke es geht fast allen Mannschaften gleich und kaum jemand konnte zu dieser Zeit auf einem guten Rasenplatz trainieren. Die Jungs sind sehr bemüht, haben konzentriert gearbeitet und ich hoffe, dass wir schnell in einen Flow kommen", berichtet Hesse.