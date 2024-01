Der FC Gütersloh startet am kommenden Wochenende wieder in den Ligabetrieb. Der letzte Test ist ein spätes Erfolgserlebnis.

Eine Woche bevor der FC Gütersloh gegen den SC Paderborn II wieder in der Regionalliga West um Punkte kämpft, hat die Mannschaft von Trainer Julian Hesse sein letztes Testspiel mit einem Erfolgserlebnis beendet. Der FCG setzte sich gegen den KSV Hessen Kassel, den 14. der Regionalliga Südwest, mit 3:2 durch. Der Siegtreffer durch Lars Beuckmann fiel dabei erst in der Nachspielzeit.

„Der Platz war sehr hart und deshalb war’s auch eine rutschige Angelegenheit. Ich finde, dass wir es sehr ordentlich gemacht haben“, sagte Hesse. Nachdem die erste Halbzeit noch ohne Tore zu Ende gegangen war, liefen die Offensiv-Motoren der beiden Teams in den zweiten 45 Minuten warm. „In der zweiten Halbzeit haben beide Mannschaften weniger strukturiert gespielt. Es war etwas wilder“, meinte Güterslohs Trainer. „Wir haben auch in einem System gespielt, das wir selten bis gar nicht spielen. Es zeichnet uns als Mannschaft aber aus, dass wir bis zum Ende alles versuchen, um so ein Spiel noch zu gewinnen.“

Dabei erlebte Gütersloh kurz nach dem Wiederanpfiff ein Wechselbad der Gefühle. Kaum hatte Ilias Illig die Kasseler Führung aus der 49. Minute ausgeglichen (51.), erzielten die Gäste das nächste Tor (52.). Jeffrey Obst erzielte wiederum den Ausgleich für die Hausherren, ehe Beuckmann in der Nachspielzeit die Entscheidung herbeiführte. Eine gelungene Generalprobe vor dem Nachholspiel gegen die Paderborner Zweitvertretung (27. Januar, 14 Uhr, Ohlendorf Stadion).

Drei Neue für das Bezirksliga-Team

Für den FC Gütersloh II steht da erstmal nur ein Freundschaftsspiel an. Der Zweite der Bezirksliga Westfalen 2 hat vor dem ersten Spiel des Jahres sich personell noch einmal verstärkt. Jonathan Dalmis und Paul Kottmann kommen vom Landesliga-Tabellenführer FSC Rheda. Der dritte Name dürfte in Gütersloh für Ohrenschlagen sorgen.

Denn mit Jannis Flaskamp (32) kehrt ein bekanntes Gesicht zurück. Der Stürmer spielte bereits in der Oberliga für den FC Gütersloh und kam dort auf 46 Spiele. Zuletzt war er für den Delbrücker SC aktiv. „Mit ihm haben wir einen sehr erfahrenen Spieler für unsere Reihen gewonnen, der sich bereits top ins Team integriert hat“, sagte Teammanager Patrick Grimm. Flaskamp trainiert bereits seit einigen Monaten mit der Zweitvertretung.

Paul Kottmann ist mit 19 Jahren zwar der jüngste der Neuen, hat aber bereits einige Erfahrung sammeln könne. Der Torwart wurde beim SC Verl ausgebildet und gehörte auch zum Kader in der A-Junioren-Bundesliga.