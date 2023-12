1. FC Düren: Das Buhlen um 12-Tore-Mann Goden hat begonnen - auch der MSV ist dran

Der 1. FC Düren steht nach 18 Spielen auf einem hervorragenden fünften Tabellenplatz. Einen großen Beitrag zu der guten Saison leistete bisher Kevin Goden.

Wie wichtig Kevin Goden für den 1. FC Düren ist, beweisen einige Zahlen: 34 Tore haben die Dürener geschossen. Gleich an 18 dieser Treffer war Goden beteiligt. Er erzielte zwölf Tore selbst und bereitete sechs weitere vor. Und weiter: Fünf Niederlagen hat Düren bis dato kassiert. Bei zwei Pleiten fehlte Goden verletzt.

Der 1,83 Meter große und bullige Mittelstürmer, der einst schon für Eintracht Braunschweig und den 1. FC Nürnberg spielte, ist nicht nur eine Art Lebensversicherung für den 1. FC Düren, sondern steht mit Justin Diehl (1. FC Köln II) auf Platz eins der Regionalliga-West-Torjägerliste und gehört mit dem Kölner wahrscheinlich zu den begehrtesten Spielern der Liga.

"Ja, es gibt einige Anfragen für Kevin. Aber er fokussiert sich voll und ganz auf die zwei ausstehenden Spiele im Pokal und in der Liga. Dann ist Winterpause, Weihnachten und Zeit nachzudenken. Wir stehen da überhaupt nicht unter Druck. Mal schauen, was oder ob bis Ende Januar etwas passiert", berichtet ein Sprecher von Godens Berateragentur "PLAN DONE" gegenüber dieser Redaktion.

Es ist naheliegend, dass sich auch Ex-Trainer Boris Schommers einen Mann wie Goden für den MSV Duisburg wünschen würde. Denn der MSV braucht bei einer Torflaute von gerade einmal zehn erzielten Treffern händeringend einen neuen Stürmer. Was für den MSV, aber auch andere Vereine von relevanter Bedeutung sein wird: Goden argumentiert nicht nur mit Toren, sondern kann den 1. FC Düren im Winter auch ablösefrei verlassen. Das Buhlen um den Torjäger hat längst begonnen.

Verlässt David Winke den 1. FC Düren Richtung Roda Kerkrade?

Eine ähnlich gute Saison spielt Abwehrspieler David Winke. Der beste Kumpel von Goden ist der Organisator und Stabilisator der Dürener Defensive. Der 23-jährige Innenverteidiger absolvierte in dieser Saison 15 Begegnungen (ein Tor, eine Vorlage).

Nach RevierSport-Informationen steht er unter der Beobachtung von Roda Kerkrade. Bas Sibum, Trainer des Tabellenzweiten der niederländischen zweiten Liga will Winke demnächst persönlich unter die Lupe nehmen. Vielleicht fällt ihm dann auch Winke-Kumpel Goden ins Auge.