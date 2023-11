Fortuna Köln: 23 Spiele für Rot-Weiss Essen - dieser Ex-Profi wird Co-Trainer

Fortuna Köln hat wenige Tage nach dem Abschied von Thomas Kraus einen neuen Co-Trainer gefunden - einen sehr bekannten in der Südstadt.

Eine Südstadtlegende folgt auf die andere: Nach dem sofortigen Wechsel von Thomas Kraus zum österreichischen Erstligisten Rapid Wien zu Wochenbeginn - RevierSport berichtete - hat Fortuna Köln eine schnelle Lösung gefunden. Hamdi Dahmani wird ab dem 1. Januar 2024 Trainer Markus von Ahlen als Co-Trainer unterstützen.

"Ich freue mich sehr, dass wir mit Hamdi die optimale Lösung für die Co-Trainer-Position gefunden haben. Hamdi wird sich in der neuen Rolle schnell zurechtfinden und er wird eine erfolgsversprechende Bereicherung für unser Trainerteam sein", sagt Fortuna Sportchef Matthias Mink.

Zunächst steht von Ahlen weiterhin bis zur Winterpause Leistungszentrum-Leiter Timo Westendorf als Assistent zur Seite. Dahmani wird nun Schritt für Schritt in seine neue Rolle schlüpfen. In den nächsten Wochen wird er bereits möglichst nahe bei der Mannschaft sein, um dann ab dem 1. Januar voll durchstarten zu können.

Im Januar diesen Jahres war der 36-Jährige bereits als Spieler in die Kölner Südstadt zurückgekehrt. In der Mittelrheinliga nahm er bei der U23 des Vereins sofort eine Führungsrolle ein. In bis dato 29 Spielen erzielte er dort saisonübergreifend zwölf Tore und bereitete drei weitere Treffer vor. Dahmani bestritt als Fußballer 175 Spiele (40 Tore, 23 Assist) in der 3. Liga sowie 146 Partien (29 Tore, 19 Assist) in der Regionalliga West. Hier spielte er auch für die Traditionsklubs Rot-Weiss Essen und Alemannia Aachen.

In der Saison 2008/09 wechselte er von den Sportfreunden Troisdorf in die NRW-Liga zur Fortuna, mit der er 2013/14 dann unter Uwe Koschinat Regionalliga-Meister wurde. Einen Großteil seiner Laufbahn als Stürmer verbrachte er bei dem Traditionsverein aus Köln-Zollstock, für den er insgesamt auf 361 Spiele (83 Tore, 38 Assist) kommt.

Hamdi Dahmani in Zahlen:

Fortuna Köln: 332 Spiele, 71 Tore, 35 Vorlagen

Alemannia Aachen: 73 Spiele, 14 Tore, 8 Vorlagen

GFC Düren: 30 Spiele, 3 Tore, keine Vorlage

Rot-Weiss Essen: 23 Spiele, 6 Tore, 5 Vorlagen

Viktoria Köln: 17 Spiele, 3 Tore, 1 Vorlage