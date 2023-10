Regionalliga West: Bocholt Erster - Aachen marschiert - Köln vermöbelt Velbert

Fortuna Köln konnte sich bereits am Freitagabend zumindest über Nacht die Tabellenspitze der Regionalliga West sichern. Am Samstag übernahm dann der 1. FC Bocholt die Tabellenspitze.

Ein torreicher Samstag in der Regionalliga West liegt hinter uns, insgesamt 20 Treffer fielen in den fünf Partien der Regionalliga West. Ein Überblick.

Alemannia Aachen - SC Paderborn II 2:1 (2:0)

Aachen marschiert! Gegen die Zweitvertretung des SC Paderborn feierte die Alemannia den vierten Sieg in Folge, seit neun Spieltagen ist Aachen ungeschlagen. Schon zur Pause führte man durch einen Doppelpack von Anton Heinz mit 2:0. Einziger Wermutstropfen: Aldin Dervisevic musste nach minutenlanger Verletzungspause in der 59. Minute vom Platz getragen werden. Die zweite Halbzeit war generell geprägt von einigen Fouls. Kevin Krumme sorgte kurz vor Schluss noch einmal für Spannung, in dem er das 1:2 erzielte. Insgesamt sieben Minuten Nachspielzeit reichten den Paderbornern aber auch nicht zum Ausgleich.

Rot Weiss Ahlen - 1. FC Bocholt 1:3 (0:2)

Auch wenn Fortuna Köln die Tabellenführung am Freitagabend erobern konnte, ließ sich der 1. FC Bocholt nicht beirren und holte sich den Platz an der Sonne von Fortuna Köln - das erste Mal in dieser Saison grüßt Bocholt die Liga von ganz oben. Schon zur Pause führten die Bocholter durch Tore von Isaak Akritidis (9.) und Bogdan Shubin (41.) mit 2:0. Dennoch wurde die zweite Halbzeit turbulent: Zunächst verschoss Malek Fakhro einen Elfmeter, zehn Minuten später unterbrach der Schiedsrichter die Begegnung - zu starker Regen. Kurz nach Wiederbeginn kam Ahlen dann durch Ömer Uzun auf 1:2 heran, zwei Minuten später erzielte Marvin Lorch aber das 3:1 für die Gäste. Zu allem Überfluss verletzte sich Yasin Altun in der 90. Minute. Die Gastgeber hatten schon alle Wechselmöglichkeiten erschöpft, wodurch Ahlen die Nachspielzeit mit einem Spieler weniger spielen musste.

SSVg Velbert - 1. FC Köln II 1:5 (0:1)

Die Kölner wollten ihrer Favoritenrolle früh gerecht werden und taten dies auch - bereits nach fünf Minuten stand es 1:0 für die Gäste, Erlias Bakatukanda hatte getroffen. Direkt nach der Pause erhöhten die Geißböcke durch Stephan Salger auf 2:0. Den Anschlusstreffer von Markus Pazurek konterten die Kölner dominant. In acht Minuten schossen sie drei Tore und zogen auf 5:1 davon und machten damit den Deckel auf die Partie.

SC Wiedenbrück - FC Wegberg-Beeck 1:2 (0:1)

Shpend Hasani traf in der 30. Minute zur Führung für die Gäste, Wiedenbrück konnte das Spiel nur kurz ausgleichen. Nach dem 1:1 in der 71. Minute dauerte es nur zwei Minuten, bis Wegberg-Beeck die Führung wiederherstellen konnte, Hoffmanns sorgte für die Entscheidung.

FC Gütersloh 2000 - Borussia M'gladbach II 2:2 (2:2)

Bereits nach 15 Minuten waren hier alle Tore erzielt. Die früher Gütersloher Führung konnte die Zweitvertretung aus Mönchengladbach schnell drehen, in der 15. Minute war es Patrik Twardzik, der das 2:2 erzielte - der Endstand. Pascal Widdecke musste noch vor der Pause ausgewechselt werden.