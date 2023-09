Alemannia Aachen: Fünf Testspieler dabei - Abwehrspieler sorgt für Eklat im Training

Nach dem ersten Sieg unter dem neuen Cheftrainer Heiner Backhaus testet Alemannia Aachen unter der Woche gegen einen Mittelrheinligisten. Mit dabei: fünf Testspieler.

Aufatmen in Aachen: Die Alemannia ist im ersten Spiel von Trainer Heiner Backhaus auf die Siegerstraße zurückgekehrt und feierte einen 1:0-Sieg gegen den SV Rödinghausen. Am Dienstag (19. September) geht es schon weiter.

Die Alemannia trifft in Eschweiler ab 19.30 Uhr zu einem Testspiel auf Eintracht Hohkeppel. Eingesetzt werden sollen Spieler, die zuletzt weniger auf dem Rasen standen und einige Probekandidaten. Nicht mit dabei wird Aldin Dervisevic dabei sein.

Der 21-jährige Innenverteidiger, der in dieser Saison bis dato zum Stammpersonal gehörte, sorgte in der Trainingswoche vor dem Rödinghausen-Spiel für einen Eklat. Er verließ eine Einheit von Trainer Backhaus vorzeitig, nach dem dieser ihn bei einer Übung nicht berücksichtige. Was machte daraufhin das Eigengewächs, das bis dato auf 44 Pflichtspiele für Aachen kommt? Dervisevic begab sich in die Kabine.

"Das war eine Kurzschlussreaktion eines jungen Spielers. Aldin weiß, dass das nicht in Ordnung war und hat sich auch beim Trainer entschuldigt. Der Trainer ist nicht nachtragend. Aldin ist aktuell bis zum 2. Oktober krankgeschrieben. Dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Aktuell ist nichts ausgeschlossen", erklärt Sascha Eller gegenüber RevierSport.

Ausschließen möchte der Sportchef auch keine Nach-Verpflichtungen, auch wenn diese eigentlich nicht geplant sind. Auf jeden Fall werden gegen Hohkeppel neben zwei eigenen U19-Spielern auch Markus Ballmert (zuletzt SV Meppen), Kim Sané (zuletzt Wattenscheid 09), Leondro Uka (zuletzt Grashoppers Zürich), Kilian Pagliuca (zuletzt Chemnitzer FC), sowie Hamza Saghiri (zuletzt Viktoria Köln) mit von der Partie sein.

Eller: "Unser Trainer macht sich natürlich seine Gedanken und will sich ein Bild von den Jungs machen. Sollte er jemanden verpflichten wollen, werden wir uns darüber unterhalten."