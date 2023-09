Regionalliga West: Düsseldorf II ist nach 0:1 gegen Gütersloh Letzter

Die U23 von Fortuna Düsseldorf setzt ihren Negativlauf fort. Mit 0:1 (0:0) verlor das Team von Trainer Nicolas Michaty beim FC Gütersloh und hat damit die Rote Laterne inne.

Am siebten Spieltag in der Regionalliga West gewann der FC Gütersloh mit 1:0 (0:0) gegen Fortuna Düsseldorf II. Das goldene Tor im Gütersloher Heidewaldstadion vor 1356 Zuschauern erzielte Patrik Twardzik (49.).

Für die Fortuna war es die dritte Pleite in Folge. Mit vier Punkten aus sieben Spielen rangiert die Mannschaft von Trainer Nicolas Michaty damit am Tabellenende.

Als eine "sehr bittere Niederlage" bezeichnete Michaty die Partie auf der Pressekonferenz.

Zu allem Überfluss muss die Fortuna im kommenden Spiel auf Innenverteidiger Seymour Fünger verzichten, der drei Minuten nach seiner Auswechslung in der 70. Minute die Gelb-Rote-Karte sah, weil er mit einer Wasserflasche spritzte (73.), eine absolute Kuriosität.

Gütersloh: Peters - Schauerte, Beuckmann, Obst, Widdecke - Twardzik, Dantas (75. Pjetrovic) - Illig (72. Kandic), Buckmaier (90. Lohmar), Rolf (72. Esko) - Freiberger (75. Ocansey) : Peters - Schauerte, Beuckmann, Obst, Widdecke - Twardzik, Dantas (75. Pjetrovic) - Illig (72. Kandic), Buckmaier (90. Lohmar), Rolf (72. Esko) - Freiberger (75. Ocansey) Düsseldorf II: Gorka - Petritt, Fünger (70. Kim), Corsten, Adamski (70. El-Faouzi) - Hirschberger, Bodzek - Monteiro (64. Bird), Manu, Brechmann (64. Schröder) - Quiala (77. Ismailji) Tor: 1:0 Twardzik (49.) Schiedsrichter: Lukas Koch Zuschauer: 1356 Gelbe Karten: Schauerte, Dantas, Obst - Monteiro, Petritt, Bird Gelb-Rote-Karte: Fünger (73.)

Mit den ersten 45 Minuten seiner Truppe war Michaty zufrieden: "Wir mussten einige Veränderungen vornehmen und haben deshalb versucht, einfach zu spielen. Wir haben viele lange Bälle gespielt und sind vor allem auf die zweiten Bälle gegangen, was wir auch gut gemacht haben. Außerdem haben wir wenige Torchancen zugelassen."

Doch die Gütersloher gingen kurz nach der Pause in Führung, was der 49-Jährige "unglücklich" fand. "Ein Unentschieden wäre aus meiner Sicht nicht unverdient gewesen, aber der Sieg für Gütersloh geht auch in Ordnung. Es gibt eben noch kleine Unterschiede zwischen einer jungen Mannschaft und einer erfahreneren und abgezockten Mannschaft, die so ein Spiel dann mit 1:0 gewinnt", fasste der Fortuna-Coach die Partie zusammen.

"Für uns heißt es jetzt, dass wir weiter daraus lernen. Ich habe viele positive Ansätze gesehen", blickt Michaty nach vorne. Sein Gegenüber, FCG-Trainer Julian Hesse, schloss sich der Einordnung seines Kollegen an und bezeichnete den Erfolg seiner Mannschaft als "sehr wichtig".

Trotz des Dreiers sah Hesse noch Luft nach oben: "Im letzten Drittel agierten wir oft zu ungenau. Dadurch haben wir einige aussichtsreiche Situationen nicht zielstrebig genug ausgespielt. In der zweiten Hälfte müssen wir das 2:0 machen, da haben wir zu viel liegen gelassen."

Mit nun elf Punkten stehen die Ostwestfalen auf Rang acht in der Tabelle, ein ausgezeichneter Saisonstart für den Aufsteiger. Am kommenden Spieltag wartet mit Fortuna Köln ein echter Brocken auf den FCG. Düsseldorf II empfängt Alemannia Aachen.