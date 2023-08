SV Lippstadt: Trainer Bechtold nach erneuter Niederlage - "... dann bleibt es bei null Punkten"

Am 4. Spieltag der Regionalliga West hat der SV Lippstadt das Derby gegen den FC Gütersloh mit 1:2 (0:1) verloren. Damit bleibt die Mannschaft von Trainer Felix Bechtold punktlos.

Viertes Spiel, vierte Niederlage: Der SV Lippstadt hat einen echten Fehlstart in der Regionalliga West hingelegt. Am 4. Spieltag unterlagen die Lippstädter dem FC Gütersloh mit 1:2 (0:1) im Gütersloher Heidewaldstadion.

Nach der Partie war Lippstadt-Trainer Felix Bechtold die Enttäuschung anzumerken: "Wir hatten das Ziel, nach dem schlechten Saisonstart in Gütersloh was mitzunehmen. Das ist uns nicht gelungen. Dementsprechend brauche ich gar nicht groß auf das Spiel einzugehen, weil es verloren gegangen ist."

Wie bereits in den vorherigen Spielen zeigte der SVL eine über weite Strecken schwache Leistung, die geprägt war von vielen Fehlpässen im Spielaufbau, mangelnder Durchschlagskraft und individuellen Fehlern, wie der verursachte Foulelfmeter von Torhüter Christopher Balkenhoff, der zum 0:1 führte (11.).

Bechtold fand klare Worte nach der Partie: "Fakt ist, dass es bei null Punkten bleibt, wenn wir so weiter machen. Wir laden die Gegner zu Toren ein und betreiben einen großen Aufwand, aber bekommen es momentan einfach nicht hin, 90 Minuten konstant zu spielen."

Trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichstreffers von Fatih Ufuk (49.) stand Lippstadt am Ende erneut mit leeren Händen da, da Güterslohs Patrik Twardzik kurz vor Schluss das 2:1 erzielte. "Unterm Strich hat es leider nicht gereicht, ich hätte unseren Fans gerne den Derbysieg geschenkt, die haben uns wirklich toll unterstützt", erzählte der 32-Jährige.

Das sagt Interims-Trainer Kording zum ersten Saisonsieg von Gütersloh

Nachdem FCG-Chefcoach Julian Hesse im letzten Ligaspiel gegen den SC Wiedenbrück die Rote Karte sah, musste der 34-Jährige gegen Lippstadt auf der Tribüne Platz nehmen. Andre Kording, Co-Trainer und Spieler der Gütersloher, übernahm Hesses Platz auf der Trainerbank. Kording war nach dem Sieg euphorisch: "Es ist ein tolles Gefühl, die ersten drei Punkte für den FC Gütersloh in der Regionalliga seit ein paar Jahrzehnten geholt zu haben."

Der Interimscoach weiter: "Das macht schon süchtig, was wir bis jetzt in dieser Saison so gezeigt haben und was die Zuschauer abreißen. Das ist einmalig und es macht uns riesig Spaß. Wir versuchen immer unser Herz auf dem Platz zu lassen und es ist schön, dass das auch belohnt wird."

Am nächsten Spieltag wartet dann eine große Hürde auf die Ostwestfalen, sie treffen auf Rot-Weiß Oberhausen. "Jetzt müssen wir regenerieren und dann geht es mit voller Kapelle gegen Oberhausen", gibt Kording die Marschroute vor. Der SV Lippstadt empfängt Fortuna Düsseldorf II und möchte dann endlich die ersten Punkte einfahren.