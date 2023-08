1. FC Düren: Stürmersuche beendet - 281-maliger Regionalligaspieler unterschreibt

Der 1. FC Düren hat seine Suche nach einem echten Neuner beendet. Ein Stürmer aus der 3. Liga kommt.

Auf der Suche nach einem echten Neuner ist der 1. FC Düren in der 3. Liga fündig geworden. Patrick Dulleck heißt die Lösung, die bei Dürens Coach Boris Schommers schon lange Zeit ganz oben auf der Liste stand.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit "Dulle" einen qualitativ starken und erfahrenen Mittelstürmer verpflichten konnten, der neben den sportlichen auch in den Gesprächen menschlich überzeugte und den Kader verstärken wird", sagt Schommers.

Dulleck hatte sich erst am Dienstag, 1. August, mit dem SSV Ulm einvernehmlich und mit sofortiger Wirkung auf die Auflösung des bis 2024 laufenden Vertrages geeinigt. Der 33-Jährige wechselte im vergangenen Sommer vom FC 08 Homburg zu den Spatzen und bestritt seither 22 Pflichtspiele im SSV-Trikot, dabei gelangen ihm zwei Tore und eine Vorlage.

Ulms Geschäftsführer Markus Thiele: "Wir danken Patrick für seinen Einsatz beim SSV, gemeinsam sind wir zum Entschluss gekommen, dass es für alle Seiten die beste Lösung ist, den Vertrag aufzulösen. Wir wünschen Patrick auf seinem weiteren Weg alles Gute und viel Erfolg."

Dulleck kommt in seiner Karriere auf insgesamt 28 Begegnungen in der 2. und 3. Liga sowie 281 Regionalligaspiele. In Liga vier blickt er auf satte 77 Tore und 66 Vorlagen zurück.

Der Mittelstürmer, der bei der TSG Hoffenheim und dem Karlsruher SC ausgebildet wurde, stand in seiner Karriere schon bei Klubs wie dem KSC, SV Elversberg, TSV Steinbach und eben zuletzt SSV Ulm unter Vertrag.

Düren ist mit einem 2:1-Sieg bei der Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach perfekt in die Saison gestartet. Mit einem weiteren Dreier wollen die Dürener den Start vergolden. Am Samstag (5. August, 14 Uhr) kommt die nächste Profi-Reserve als Gegner: der FC Schalke 04 wartet dann auf die Mannschaft von Boris Schommers. Vielleicht wird dann auch schon Patrick Dulleck sein Debüt im Trikot des 1. FC Düren feiern.