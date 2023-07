Fortuna Köln: Vor Derbystart - Identifikationsfigur kommt zurück zur Fortuna

Fortuna Köln ist kurz vor dem ersten Pflichtspiel gegen die U21 des 1. FC Köln noch ein Transfercoup gelungen. Ein 160-maliger Drittligaspieler kommt zurück.

Am Wochenende hatte Fortuna Köln in der Regionalliga West noch spielfrei. Etwas verspätet startet die Mannschaft von Trainer Markus von Ahlen in die Spielzeit.

Und zwar am Dienstag (1. August, 19 Uhr) mit dem Derby gegen die U21 des 1. FC Köln. Einen Tag zuvor gab der Verein noch einen weiteren Transfer bekannt.

Denn die Kölner Südstädter haben Dominik Ernst verpflichtet. Es ist eine Rückkehr für den Rechtsverteidiger, der schon von 2017 bis 2019 für die Fortuna auflief und unter Trainer Uwe Koschinat 66 Einsätze für die Kölner aufweisen kann.

Mit dem 32-Jährigen wechselt vor dem Derby gegen den FC eine Identifikationsfigur zurück zur Fortuna, die reichlich Erfahrung in der vierten Liga aufweisen kann.

160 Spiele in der 3. Liga und 193 Partien in der Regionalliga absolvierte Ernst, der zuletzt in der 3. Liga für den 1. FC Saarbrücken unter Vertrag stand.

Bei den Testbegegnungen gegen den FSV Frankfurt (4:1 / 24 Minuten Einsatzzeit) und gegen den 1. FC Köln (2:2 / 45 Minuten Einsatzzeit) wirkte er bereits als Gastspieler mit. Nun melden die Verantwortlichen den Vollzug.

„Wir sind unglaublich stolz, dass es uns gelungen ist, einen Mentalitätsspieler wie Dodo zu verpflichten. Mit seinem laufintensiven Spiel kann er in der Saison ein wichtiger Faktor für uns werden. Schon in den letzten Trainingstagen konnte man spüren, wie sehr er sich mit Verein, Umfeld und Mannschaft identifiziert“, sagt der sportliche Leiter Matthias Mink.

Der Spieler selber sagte nach seiner Vertragsunterzeichnung: „Ich freue mich wieder zu Hause zu sein. Ich habe richtig Bock auf die Fortuna und ich will dazu beitragen, dass der Rasen im Südstadion brennt. Wir wollen zusammen die Ziele, die wir uns gesteckt haben, erreichen."

Bereits gegen den 1. FC Köln II könnte Ernst sein Comeback in einem Pflichtspiel feiern.