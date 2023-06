RWE: Oberligist will Mittelfeldspieler verpflichten, aber dieser hofft auf die Regionalliga

Rot-Weiss Essen hat weiterhin vier Spieler unter Vertrag, mit denen der Drittligist sportlich nicht mehr plant. Ein Oberligist zeigt großes Interesse an einem davon.

Die gute Nachricht für die Kaderplanung von Rot-Weiss Essen: Die Verträge von Nico Haiduk (Ziel unbekannt) und Timur Mehmet Kesim, der nach RevierSport-Informationen in wenigen Tagen einen Vertrag beim ETB Schwarz-Weiß Essen unterschreiben wird, sind aufgelöst.

Die schlechte Kunde: Mit Ben Heuser, der sich demnächst beim FC Gütersloh vorstellen soll, Erolind Krasniqi, Clemens Fandrich und Nils Kaiser stehen immer noch vier RWE-Profis über den 30. Juni 2023 hinaus an der Hafenstraße unter Vertrag, die aber keine sportliche Rolle mehr spielen.

Zumindest Kaiser könnte sozusagen schon eher heute als morgen bei einem neuen Verein unterkommen. Zumindest, wenn es nach diesem Interessenten gehen würde. Denn an dem Mittelfeldspieler signalisiert Oberligist TSV Meerbusch großes Interesse.

TSV-Boss Christoph Peters verrät gegenüber RevierSport. "Nils war bei uns in der Jugend, er wohnt um die Ecke und ist ein super Mensch mit einem tollen Charakter, der dazu noch ein bisschen Fußballspielen kann (lacht). Wir würden ihn gerne verpflichten."

Doch Peters ergänzt auch: "Unser Trainer Kevin Kreuzberg hatte ihn schon in der U19 unter seinen Fittichen und ihn damals auch zu uns geholt. Aber Nils möchte eigentlich lieber noch warten und in die Regionalliga." Heißt: Meerbusch muss sich noch gedulden - oder: Der 21-jährige zentrale Mittelfeldspieler, der in der vergangenen Saison 21 Pflichtspiele für den SC Wiedenbrück absolvierte, findet noch einen Viertliga-Klub.

Kaiser, der im Nachwuchs von Fortuna Düsseldorf, 1. FC Mönchengladbach, SG Unterrath, TSV Meerbusch und Rot-Weiss Essen spielte, wechselte im zweiten U19-Jahr zu RWE und wurde dann auch mit einem Seniorenvertrag bis zum 30. Juni 2024 ausgestattet. Doch für die RWE-Profis kam er seit Sommer 2021 nur zu sieben Pflichtspiel-Einsätzen (ein Tor, zwei Vorlagen), davon fünf im Niederrheinpokal.

Der RWE-Kader für 2023/2024 im Überblick:

Verträge bis 2024: Felix Wienand, José-Enrique Rios Alonso, Felix Bastians, Sandro Plechaty, Björn Rother, Thomas Eisfeld, Torben Müsel, Isaiah Young, Aurel Loubongo, Cedric Harenbrock, Ron Berlinski, Felix Götze, Sascha Voelcke, Fabian Rüth, Nils Kaiser, Erolind Krasniqi, Clemens Fandrich

bis 2025: Mustafa Kourouma, Andreas Wiegel, Jakob Golz, Eric Voufack, Ben Heuser

Zugänge: Vinko Sapina (SC Verl), Aaron Manu (Rot-Weiß Erfurt), Moussa Doumbouya (FC Ingolstadt), Eric Voufack (1. FC Lokomotive Leipzig)

Abgänge: Simon Engelmann (SV Rödinghausen), Moritz Römling (VfL Bochum, war ausgeliehen), Meiko Sponsel (1. FC Köln, war ausgeliehen), Luca Wollschläger (Hertha BSC, war ausgeliehen), Lawrence Ennali (Hannover 96, war ausgeliehen), Raphael Koczor (FC Kray), Oguzhan Kefkir (RW Oberhausen), Timur Kesim (ETB SW Essen), Niklas Tarnat, Felix Herzenbruch, Kevin Holzweiler, Michel Niemeyer, Nico Haiduk (alle Ziel unbekannt)

Spieler, die trotz laufenden Verträgen keine sportliche Rolle spielen: Clemens Fandrich, Ben Heuser, Nils Kaiser, Erolind Krasniqi