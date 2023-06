FC Gütersloh: Dieser RWE-Spieler soll sich beim Regionalliga-Aufsteiger vorstellen

Am Montagabend, 26. Juni, steigt der FC Gütersloh in die Vorbereitung auf die Regionalliga-West-Saison 2023/2024 ein. In den nächsten Tagen soll auch ein RWE-Spieler mitmischen.

Mit Armin Pjetrovic, Julian Schauerte (beide 1. FC Kaan-Marienborn), Patrik Twardzik (Rot Weiss Ahlen), Hendrik Lohmar (SC Wiedenbrück), Lennard Rolf (Delbrücker SC) und Tim Matuscheswky (SC Verl II) hat der FC Gütersloh bisher sechs Spieler verpflichtet. Das Sextett wird dann das erste Mal in Gütersloh-Utensilien im Training mitmischen, wenn FCG-Aufstiegstrainer Julian Hesse am Montag (26. Juni, 18.30 Uhr) zum Aufgalopp bittet. Derweil haben Alexander Bannink (TuS Bersenbrück), Samy Benmbarek, Janik Steringer (beide SF Lotte), Christian Will (FC Isselhorst), Tekin Gencoglu (Türkspor Dortmund), Nils Köhler und Nico Bartling (beide Ziel unbekannt) die Ostwestfalen verlassen. "Ich bin mit der Kaderplanung sehr zufrieden. Wir sind schon sehr weit. Jedoch schauen wir weiter, was möglich ist. Wir suchen noch einen Linksverteidiger und zwei Offensivspieler", berichtet Hesse. FC Gütersloh: Essens Ben Heuser darf sich vorstellen Einer der gesuchten Offensivspieler könnte vielleicht Ben Heuser sein. Der 19-jährige zentrale Mittelfeldspieler steht zwar noch bis zum 30. Juni 2025 bei Rot-Weiss Essen unter Vertrag, spielt aber in den sportlichen Planungen des Drittligisten keine Rolle. "Es ist angedacht, dass wir uns Ben in den nächsten Tagen mal anschauen", bestätigt Hesse das Probetraining des gebürtigen Schweizers. Heuser absolvierte in der vergangenen U19-Bundesliga-Abstiegssaison der Essener 19 Spiele (vier Tore). Die Gütersloher haben einen ordentlichen Kader beisammen und werden von einigen Liga-Konkurrenten als das Überraschungsteam der Serie 23/24 getippt. Erfolgstrainer Hesse sagt: "Das ist ja nett, wenn andere Leute unsere Arbeit wertschätzen. Aber für uns gilt es, sich in der Liga zurechtzufinden und den Klassenerhalt zu schaffen. Dafür werden wir hart arbeiten müssen, um unsere mangelnde Regionalliga-Erfahrung mit Disziplin und Leidenschaft zu kaschieren."

