Schalke II: Knappenschmiede verabschiedet sich von zehn Spielern

Die U23 des FC Schalke 04 verabschiedete sich vor dem 5:5 gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach von insgesamt zehn Spielern. Drei neue Akteure stehen schon in den Startlöchern.

Die Saison in der Regionalliga West ist zu Ende. Die U23 des FC Schalke 04 verabschiedete vor dem irren 5:5 gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach am letzten Spieltag von insgesamt zehn Spielern.

Aufgrund der Altersgrenze bei den U23-Mannschaften ist für Torhüter Radomir Novakovic und Innenverteidiger Julius Schell altersbedingt Schluss bei Königsblau. Außerdem gab der Verein bekannt, dass Joey Müller, Elias Kurt, Daniel Kyerewaa, Arbnor Aliu, Bogdan Shubin, Luis Klein und Luca Campanile den Verein verlassen werden.

„Die Jungs suchen eine neue Herausforderung. Einige Spieler haben zurecht höhere Ambitionen. Wenn sich in einer höheren Liga etwas für sie ergibt, ist das ein tolles Zeichen für beide Seiten – denn dann haben auch wir gute Arbeit in der Knappenschmiede geleistet”, erklärte U23-Cheftrainer Jakob Fimpel in Bezug auf die Abgänge.

Zuvor war bekannt geworden, dass Top-Torjäger Rufat Dadashov von Königsblau zu BFC Dynamo Berlin in die Regionalliga Nordost wechseln wird - RevierSport berichtete.

Neben den Abgängen stehen auch schon drei Neuzugänge für die kommende Spielzeit bereit. Torhüter Julius Paris wechselt von Regionalliga-Absteiger SV Straelen zu Königsblau. Auch der zuletzt vereinslose Innenverteidiger Malik Talabidi wird in der kommenden Saison zum Schalker.

Als Dritter im Bunde kommt Angreifer Paul Pöpperl vom TSV Steinbach II zum S04. Vergangene Saison erzielte Pöpperl in der Hessenliga in 31 Partien neun Treffer und bereitete vier weitere vor. „Paul ist ein technisch versierter und kreativer Spieler, der im offensiven Eins-gegen-Eins stark ist“, erklärte Mathias Schober, Direktor Knappenschmiede und Entwicklung.

Hinzu kommt eine Vertragsverlängerung. Offensiv-Talent Marouane Balouk hat sein auslaufendes Arbeitspapier beim S04 verlängert. In der frisch beendeten Saison kam der 20-Jährige auf zwei Treffer und sieben Vorlagen.