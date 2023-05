Der letzte Spieltag der Regionalliga West endete torreich. Münster und Oberhausen holten souveräne Siege. Zehn-Tore-Wahnsinn bei Schalke gegen Gladbach.

Der Tabellenführer und Aufsteiger Preußen Münster verabschiedete sich erfolgreich mit einem Sieg über Rot Weiss Ahlen aus der Regionalliga West. Für die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann erzielten Gerrit Wegkamp (21.), Nicolai Remberg (25.) und Yassine Bouchama (54.) die Treffer im letzten Spiel, bevor es für die Münsteraner in der 3. Liga an den Start geht.

Beim Spiel zwischen dem 1. FC Bocholt und Rot Weiß Oberhausen zeigte RWO-Stürmer Sven Kreyer (13., 22., 45., 54.) eine Gala-Vorstellung und erzielte einen Viererpack. Zuvor hatte Nils Winter (5.) die Kleeblätter in Führung gebracht. Nils Voelcke (74.) erzielte im zweiten Durchgang noch den Ehrentreffer für Bocholt. Endstand 1:5.

Auch beim 4:2-Erfolg des Wuppertaler SV über Fortuna Köln spielte sich ein Angreifer ganz besonders in den Vordergrund. WSV-Toptorjäger Serhat Güler (21., 47., 51.) erzielte einen Dreierpack. Des Weiteren traf Tobias Peitz (23.) zum zwischenzeitlichen 2:0 aus Sicht der Gäste. Für die Kölner war im zweiten Durchgang Jonas Scholz (68.) erfolgreich, ehe Nick Galle in der 83. Minute ins eigene Tor traf.

Ganz wild ging es bei der Partie zwischen der U23 des FC Schalke 04 und der U23 von Borussia Mönchengladbach zu. Die Partie endete mit fünf Treffern auf beiden Seiten. Ibrahima Cissé (9.), Rufat Dadashov (23.) vom Elfmeterpunkt und Marouane Balouk (39.) brachten Königsblau in eine aussichtsreiche Ausgangsposition. Zwei Minuten vor dem Halbzeitpfiff verkürzte Semir Telalovic für Gladbach.





Eine Minute nach dem Seitenwechsel erzielte Telalovic seinen zweiten Treffer, ehe Niklas Castelle (51.) erneut für Schalke erhöhte. In der 59. Minute war Telalovic erneut für die Gäste erfolgreich und verkürzte auf 3:4. Sidi Sané (62.) baute den Vorsprung wieder auf zwei Tore aus, ehe Oguzcan Büyükarslan (80.) und Kushtrim Asallari (84.) für den Endstand von 5:5 sorgten.

Der 1. FC Kaan-Marienborn besiegte in seinem letzten Spiel in der Regionalliga West vor dem freiwilligen Rückgang in die Kreisliga C die Gäste von Alemannia Aachen mit 4:2. Lukas Scepanik (14.) und Jamal El Mansoury (28.) sorgten für das 2:0 zur Pause. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Sebastian Schmitt (58.) für die Gäste aus Aachen, ehe Derrick Kyere in der 78. Minute auf 3:1 für die Käner erhöhte. In der 89. Minute erzielte Aachens Exauce Andzouana noch den zweiten Treffer für die Gäste, ehe Enzo Wirtz in der letzten Minute den Endstand von 4:2 herstellte.

Beim Match 1. FC Düren gegen SC Wiedenbrück fielen ebenfalls sechs Treffer. Das 1:0 für Düren erzielte Simon Philipp in der 15. Spielminute. Wiedenbrück konnte durch Maik Amedick (23.) ausgleichen. Zehn Minuten später flog SC-Akteur Marvin Büyüksakarya mit Rot vom Platz. In Überzahl konnte der FC kurz vor dem Pausenpfiff durch Meik Kühnel erneut in Führung gehen. Sechs Minuten nach Wiederanpfiff konnten die Gäste durch Niklas Szeleschus tatsächlich ausgleichen, jedoch sorgten Ismail Harnafi (65.) und Kevin Goden (80.) wieder für klare Verhältnisse.

Die SG Wattenscheid 09 verabschiedete sich erhobenen Hauptes aus der Regionalliga. Tim Brdaric (13.), Dennis Lerche (51.) und Felix Casalino (58.) bescherten der SGW zum Abschluss einen 3:0-Erfolg über die U23 von Fortuna Düsseldorf.





Bereits am Freitag schlug der SV Lippstadt die U23 vom 1. FC Köln mit 2:1 und der SV Rödinghausen besiegte Tabellenschlusslicht SV Straelen mit 6:0. Insgesamt fielen an diesem Spieltag somit ganze 49 Treffer. Ein würdiger Abschluss für eine tolle Saison in der Regionalliga West.