Preußen Münster: Aufstieg in die 3. Liga naht - aber zwei Leistungsträger werden gehen

Der SC Preußen Münster kann schon an diesem Wochenende aufsteigen. In der 3. Liga werden zwei Leistungsträger aber nicht mehr dabei sein.

Auch ein Aufstieg kann seine Schattenseiten haben - die wird in Kürze der SC Preußen Münster erfahren.

Der kann eventuell schon am Wochenende den Aufstieg aus der Regionalliga West in die 3. Liga perfekt machen. Zwei Dinge müssen passieren. Zum einen muss der SCP sein Auswärtsspiel beim 1. FC Düren gewinnen, gleichzeitig darf Gladbach beim Tabellenletzten SV Straelen nicht gewinnen. In dem Fall könnte Gladbach in der Endabrechnung bei vier ausstehenden Partien nur noch auf 71 Zähler kommen.

Gewinnt Münster in Düren, dann hätten sie 72 Punkte auf dem Konto und wären durch. Sollten beide Mannschaften die eigenen Partien aber gewinnen, dann könnte der SCP beim Nachholspiel in Kaan-Marienborn (19. April, 19 Uhr) alles selber regeln.

Wenn es dann in der kommenden Spielzeit in der 3. Liga zur Sache geht, werden zwei Leistungsträger nicht mehr an Bord sein. Zum einen wird Nicolai Remberg die Adlerträger verlassen. Den zentralen Mittelfeldspieler soll es zum Zweitligisten Holstein Kiel ziehen.

Remberg und Teklab stehen vor dem Abschied aus Münster

In der laufenden Saison kam der 22-jährige Remberg auf 26 Ligaeinsätze (sechs Treffer, eine Vorlage). Auch ein anderer Offensivakteur wird Münster verlassen.

Und zwar Henok Teklab, um den es bereits nach dem gescheiterten Aufstieg in der letzten Spielzeit mehrere Wechselgerüchte gab. Nun scheint der Deal bereits zu perfekt zu sein, das berichten die "Westfälischen Nachrichten".

Demnach geht der 24-Jährige zum Europa-League-Teilnehmer Royale Union St. Gilloise, der Union Berlin aus der Europa League warf und dort nun auf Bayer Leverkusen trifft.

Teklab kam in der laufenden Serie auf 23 Einsätze, sechs Tore, elf Vorlagen. Das wurde sogar in Belgien wahrgenommen, wo der 24-Jährige in der kommenden Saison auflaufen soll. Royale Union St. Gilloise nahm 2020 bereits Deniz Undav vom SV Meppen unter Vertrag, der sich danach bis in die Premier League spielte.