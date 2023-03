Regionalliga West: 3:1 in Lippstadt - Wuppertaler SV beendet Sieglos-Serie

Nach zuletzt drei sieglosen Spielen konnte der Wuppertaler SV sein Auswärtsspiel in der Regionalliga West beim SV Lippstadt 08 mit 3:1 gewinnen.

Der Wuppertaler SV konnte nach zuletzt drei sieglosen Partien beim SV Lippstadt 08 einen 3:1-Auswärtssieg (1:0) am 26. Spieltag in der Regionalliga Westfeiern.

Nach ereignislosen Anfangsminuten übernahmen die Mannschaft von Trainer Hüzeyfe Dogan die Partie, war dominanter und direkt mit der ersten Offensivaktion erfolgreich. Innenverteidiger Lion Schweers stieg nach einem Eckball am höchsten und erzielte per Kopf bereits sein sechstes Saisontor zum 1:0 für den WSV (13.).

Beim SV Lippstadt lief offensiv dagegen wenig zusammen. Da sich der WSV, der ohne Marco Stiepermann auskommen musste, mit der Führung zufrieden zu geben schien, verflachte die Partie Richtung Halbzeitpfiff wieder etwas. Mit der verdienten Führung ging es in die Pause. Auch zu Beginn der zweiten Hälfte hatte Lippstadt weiterhin kaum Struktur im Spiel - und kam trotzdem aus dem Nichts zum Ausgleich.

Fehlpass Wuppertal im eigenen Strafraum, Seung-Won Lee war der Nutznießer und schob zum 1:1 ein (53.). Diesen Gegentreffer hatte sich der WSV selbst zuzuschreiben. Durch den Ausgleich kam wieder Schwung in die Partie und die Gastgeber setzten nun auch mehr Nadelstiche.

Lippstadt: Balkenhoff, Allmeroth, Holtkamp (Delifer, 83.), Traoré (Wagner, 75.), Möller, Mika (Kaiser, 75.), Matter, Halbauer, Lee (Ortmann, 78.), Heiserholt, Ufuk. Balkenhoff, Allmeroth, Holtkamp (Delifer, 83.), Traoré (Wagner, 75.), Möller, Mika (Kaiser, 75.), Matter, Halbauer, Lee (Ortmann, 78.), Heiserholt, Ufuk. WSV: Patzler - Montag, Demming (Prokoph, 72.), Hagemann (Henke, 90.), Güler, Hanke, Peitz, Salau, Müller, Schweers, Peitz (Multari, 90.). Tore: 0:1 Schweers (13.), 1:1 Lee (53.), 1:2 Hanke (68.), 1:3 Prokoph (90.) Gelbe Karten: Holtkamp (61.) / Güler (4.) Schiedsrichter: Thibaut Scheer Zuschauer: 513

In diese Phase hinein brachte Philipp Hanke seine Mannschaft erneut auf die Siegerstraße und wendete das dritte Unentschieden in Serie ab (68.). Den Schlusspunkt setzte Stürmer Roman Prokoph in der Nachspielzeit, der gegen eine aufgerückte Lippstadt-Defensive steil geschickt wurde und vor dem Tor eiskalt abschloss (90.).

In der Regionalliga geht es für beide am kommenden Samstag (18. März, beide ab 14 Uhr) weiter. Während der Wuppertaler SV es im Stadion am Zoo mit dem SV Rödinghausen zu tun bekommt, ist der SV Lippstadt bei Rot Weiss Ahlen im Wersestadion zu Gast.