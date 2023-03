1. FC Köln II: Trotz Chancenwucher - Zimmermann will gegen Ahlen „den Schwung mitnehmen”

Am 26. Spieltag trifft der 1. FC Köln II auf Rot Weiss Ahlen, um Punkte gegen den Abstieg zu sammeln. Cheftrainer Mark Zimmermann will auf den jüngsten Leistungen aufbauen.

Die U21 des 1. FC Köln befindet sich derzeit in der unteren Tabellenregion und benötigt im Kampf gegen den Abstieg jeden Zähler. Am kommenden 26. Spieltag der Regionalliga West empfangen die Kölner unter der Leitung von Cheftrainer Mark Zimmermann die ebenfalls vom Abstieg bedrohte Mannschaft von Rot Weiss Ahlen.

Am vergangenen Spieltag trennten sich Geißböcke mit 2:2 vom Wuppertaler SV, wobei die Kölner den bitteren Gegentreffer zum Ausgleich in der zweiten Minute der Nachspielzeit hinnehmen mussten. Dabei hätte der Effzeh die Weichen bereits in der ersten Halbzeit auf Sieg stellen können.

Nach dem frühen 0:1-Rückstand gegen Wuppertal drehte die Offensive der Kölner mächtig auf und erspielte sich viele gute Möglichkeiten, jedoch wurden die Chancen aus dem Spiel heraus nicht genutzt. Nur durch einen Elfmeter kurz vor dem Pausenpfiff fanden die Kölner zurück in die Spur.

Ein Umstand, den auch Zimmermann nach der Partie bemängelte. „Gegen Wuppertal haben wir eine sehr gute erste Halbzeit gespielt und hatten unfassbar viele Torchancen, was an sich zumindest in dieser Saison nicht unser Markenzeichen ist”, erklärte der FC-Trainer nach dem Spiel. „Wir hatten Chancen zur Genüge, leider haben wir sie nicht genutzt.”

Gegen Wuppertal haben wir eine sehr gute erste Halbzeit gespielt und hatten unfassbar viele Torchancen, was an sich zumindest in dieser Saison nicht unser Markenzeichen ist. Mark Zimmermann

Zwar erklärte Zimmermann, dass er den Punkt aus dem Spiel gegen Wuppertal gerne mitgenommen hat, dennoch reiche die jüngste Punkteausbeute in der jetzigen Situation seiner Mannschaft bei weitem nicht aus. Mit einem Sieg am kommenden Spieltag gegen Rot Weiss Ahlen könnte Köln die Abstiegsränge hingegen wieder verlassen, sollte der 1. FC Bocholt beispielsweise bei Alemannia Aachen verlieren.





Der kommende Gegner aus Ahlen verlor seine letzten beiden Ligaspiele. Nach der 2:3 Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach II ging auch die Partie am vergangenen Spieltag gegen SV Straelen mit 1:2 verloren. Die Mannschaft von Trainer Andreas Golombek steht mit zwei Zählern Abstand in der Tabelle hinter den Kölnern auf Platz 16.

Um die direkte Konkurrenz im Abstiegskampf zu schlagen, will Zimmermann auf den Leistungen der vergangenen Wochen aufbauen. „In den nächsten Wochen spielen wir gegen unmittelbare Konkurrenten gegen den Abstieg und die müssen wir sowieso schlagen. Von daher werden wir versuchen, auf der vergangenen Leistung gegen Wuppertal aufzubauen und den Schwung mit in die nächste Partie zu nehmen”, erklärte der Trainer in Bezug auf die kommende Aufgabe.