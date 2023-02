Regionalliga West: RWO feiert deutlichen Sieg gegen Schalke mit Profi-Duo

Rot-Weiß Oberhausen hat einen deutlichen Sieg gegen die U23 des FC Schalke 04 gefeiert. Mit 4:1 setzte sich RWO durch.

Rot-Weiß Oberhausen hat am 24. Spieltag der Regionalliga West einen klaren Sieg bei der U23 des FC Schalke 04 gefeiert. Mit 4:1 (3:0) setzte sich RWO durch und zeigte eine Reaktion auf die Heimpleite gegen den SV Rödinghausen vor einer Woche. Für die Schalker war es die zweite Niederlage in Serie.

Schalke war mit zwei Profis ins Duell der Tabellennachbarn gegangen. Neben Leo Greiml, der beim 2:1 des Bundesliga-Teams am Samstag gegen Stuttgart zu einem Kurzeinsatz gekommen war, stand Niklas Tauer in der Startelf. Für den 22 Jahre alten Winter-Neuzugang von Mainz 05 war es der erste Pflichtspieleinsatz im königsblauen Trikot.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start, lagen dennoch schon nach sieben Minuten zurück. Christian März brachte RWO mit einem Distanzschuss in Führung.

Trotz dieses Schocks setzten sich die Knappen weiterhin in der Oberhausener Hälfte fest. Sie kamen auch zu Abschlüssen - zweimal verpasste Sidi Sané den Ausgleich nur knapp (10., 16.).

Schalke: Novakovic - van der Sloot, Tauer (83. Aliu), Müller, Kyerewaa, Bokake (67. Tchadjobo), Greiml (83. Kurt), Balouk, Sané, Boboy, Flotho (77. Klein) RWO: Benz - Fassnacht, März, Holthaus (68. Propheter), Heinz, Ngyombo, Klaß, Lunga (56. Kreyer), Petritt, Skolik (56. Winter), Öztürk Tore: 0:1 März (7.), 0:2 Heinz (29.), 0:3 Lunga (39.), 1:3 Kyerewaa (53.), 1:4 Fassnacht (74.) Schiedsrichter: Dominik Mynarek Zuschauer: 600 Der Spielverlauf zum Nachlesen im Liveticker

Präziser machte es Oberhausens Anton Heinz. Er versenkte einen direkten Freistoß in der linken oberen Ecke des Schalker Tors und bestätigte seinen Ruf als Standard-Künstler einmal mehr (29.).

Nun führten die Kleeblätter mit 2:0 - ein Spielstand, der dem Verlauf der Partie nicht gerecht wurde. Doch das konnte den Gästen natürlich egal sein. Sie machten gnadenlos effektiv weiter und kamen auch mit der nächsten Chance zu einem Treffer. Kelvin Lunga köpfte ein Flanke zum 3:0 ins Tor (39.).

Vor dem Pausenpfiff kassierte S04 beinahe noch das 0:4, bekam in der Halbzeit dann die Gelegenheit, sich zu sammeln. Und offenbar hatte Trainer Jakob Fimpel die richtigen Worte gefunden.

Schalke legte druckvoll los. Und es dauerte nicht lange, da spiegelte sich das auch im Ergebnis wider: Daniel Kyerewaa verkürzte (53.). Nach gut einer Stunde hätte es Moritz Flotho richtig spannend machen können. Freistehend schoss der Schalker aus rund 15 Metern über das RWO-Tor.

So lief die Fimpel-Elf weiterhin an, mühte sich ab, fand aber kaum ein Mittel gegen die rot-weiße Defensive. Und irgendwie passte es dann zum Spielverlauf, dass Oberhausen eine seiner wenigen Chancen eiskalt nutzte. Pierre Fassnacht scheiterte zunächst an Radomir Novakovic. Den Rebound verwandelte er zum 4:1 (74.). Die Entscheidung.

Mit dem Sieg klettert RWO zwei Plätze noch oben und ist nun Fünfter. Schalke bleibt auf Platz acht, mit komfortablen elf Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone. S04 gasiert am kommenden Wochenende beim 1. FC Düren, RWO empfängt dann den 1. FC Kaan-Marienborn.