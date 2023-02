Preußen Münster: "Dass ich Kapitän dieser Mannschaft sein darf, macht mich stolz"

Der SC Preußen Münster startet am Sonntag mit einem echten Knaller in die Restrunde. Alemannia Aachen ist am 5. Februar ab 14 Uhr zu Gast. RS hat mit dem SCP-Kapitän gesprochen.

Mit einem Acht-Punkte-Vorsprung geht der SC Preußen Münster in die Restrunde. Der SCP ist nicht nur Tabellenführer, sondern stellt auch den besten Angriff und die beste Abwehr der Liga.

Die Adlerträger liegen voll auf Kurs 3. Liga. Einer der Erfolgsgaranten ist auch Marc Lorenz. Der 34-Jährige kehrte im vergangenen Sommer nach elf Jahren zurück in seine Heimat.

Lorenz, der 103 Zweitliga- und 160 Drittligaspiele in seiner Karriere absolvierte, ist ein Münsteraner durch und durch. Nicht umsonst trägt er auch die Kapitänsbinde im Team von Erfolgstrainer Sascha Hildmann.

Am Sonntag (5. Februar 14 Uhr) kommt Alemannia Aachen, der Tabellendritte, nach Münster. Es folgt das Duell beim Zweiten (Sonntag, 5. Februar, 14 Uhr) Borussia Mönchengladbach II. Ein Hammer-Auftakt, wie auch Lorenz findet. RevierSport hat mit Linksverteidiger gesprochen.

Marc Lorenz über...

... die Hinrunde: "Das war natürlich eine starke Runde von uns. Wir haben auch nach unserer kleinen Schwächephase schnell wieder in die Spur gefunden und die Spiele nach Hause gefahren. Jetzt gilt es, dort einfach weiterzumachen, wo wir 2022 aufgehört haben."

... die anstehende Rückserie: "Wir haben natürlich eine etwas längere Winterpause hinter uns. Aber wir haben die Zeit gut genutzt und sind gut drauf. Das haben auch die vier Testspiel-Siege bewiesen. Wir freuen uns, dass es wieder um Punkte geht."

Ich habe 160 Drittligaspiele bestritten und würde gerne die 200er Marke knacken. Und: Für Münster habe ich 80 Begegnungen bestritten, für den Karlsruher SC waren es 153 Partien. Diese Zahl würde ich auch gerne toppen, um am Ende meiner Karriere die meisten Spiele für meinen Heimat- und Herzensklub Preußen Münster bestritten zu haben. Marc Lorenz

... den Hammer-Start gegen Aachen und in Mönchengladbach: "Es ist doch gut, dass es mit diesen Spielen beginnt. Denn so müssen wir sofort voll da sein und haben richtig coole Spiele vor der Brust. Allein, wenn ich an die Aachen-Partie denke, bekomme ich Gänsehaut. Das Stadion wird voll sein. Wir fiebern schon alle dieser tollen Preußen-Atmosphäre entgegen."

... den Acht-Punkte-Vorsprung: "Ich glaube nicht, dass wir so durchmarschieren werden. Es wird sicherlich mal einen Schwenker in die falsche Richtung geben, wie in der Hinrunde. Ich bin schon so lange dabei und weiß, was alles passieren kann. Wir haben noch einen langen Weg bis zum großen Ziel."

... die Veränderungen in Münster seit seinem Abgang im Jahr 2011: "Es hat sich hier einiges getan. Das Stadion ist anders, wir haben zwei neue Trainingsplätze dazubekommen, die Kabinen sind modern, im Umfeld herrscht eine richtig positive Stimmung: es macht aktuell einfach Riesenspaß. Der Zusammenhalt zwischen Fans und Mannschaft ist einfach sensationell. Das pusht uns sehr."

... seine persönliche Bilanz von zehn Scorerpunkten: "Ich fühle mich topfit und einfach gut in diesem Team. Die Qualität im Training ist wirklich hoch und manchmal knallt es auch mal. So muss das in einer richtig guten Mannschaft mit vielen tollen Spielern auch sein. Dadurch werden wir alle noch besser. Ich persönlich wurde in meiner Karriere von großen Verletzungen verschont und bin dementsprechend auch mit meinen 34 Jahren gut in Schuss. Ich hoffe, dass das auch so weitergeht. Denn wie gesagt: Aktuell passt einfach alles. Dass ich noch Kapitän dieser Mannschaft, dieser Stadt, dieses Klubs sein darf, macht mich einfach nur mächtig stolz."

... Ziele mit Münster: "Natürlich wollen wir aufsteigen und nächstes Jahr in der 3. Liga spielen. Ich habe 160 Drittligaspiele bestritten und würde gerne die 200er Marke knacken. Und: Für Münster habe ich 80 Begegnungen bestritten, für den Karlsruher SC waren es 153 Partien. Diese Zahl würde ich auch gerne toppen, um am Ende meiner Karriere die meisten Spiele für meinen Heimat- und Herzensklub Preußen Münster bestritten zu haben."

... Pläne nach der Karriere: "Da mache ich mir noch keinen Kopf, weil ich noch plane vier, fünf Jahre auf hohem Niveau zu spielen. Ich weiß nur, dass ich nach der aktiven Laufbahn im Fußballgeschäft bleiben möchte. Ob das als Trainer, Manager oder auf der Geschäftsstelle sein wird, wird man dann sehen."