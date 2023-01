Fortuna Köln: 175-maliger Drittligaspieler spielt ab sofort für die U23-Mannschaft

Fortuna Köln hat einen dicken Fisch an Land gezogen. Jedoch nicht für die Regionalliga- sondern für seine Mittelrheinliga-Mannschaft.

Eine Legende kehrt zurück in die Kölner Südstadt: Mit diesen Worten verkündete Fortuna Köln die Rückkehr von Hamdi Dahmani.

"Hamdi Dahmani ham die nicht", schallte es jahrelang durch das Südstadion, wenn der beliebte Angreifer am Ball war. Nun ist der verlorene Sohn nach Abstechern zu Rot-Weiss Essen und Alemannia Aachen zurück. Der 35-Jährige soll in der Rückrunde der Mittelrheinliga bei der U23 der Fortuna eine Führungsrolle einnehmen. Er soll mithelfen, die abstiegsbedrohte Mannschaft in der 5. Liga zu halten.

Dahmani kann einen beachtlichen Erfahrungsschatz als Profi vorweisen, unter anderem bestritt er 175 Spiele (40 Tore, 23 Assist) in der 3. Liga sowie 146 Partien (29 Tore, 19 Assist) in der Regionalliga West. In der Saison 2008/09 wechselte er von den Sportfreunden Troisdorf in die NRW-Liga zur Fortuna, mit der er 2013/14 dann unter Uwe Koschinat Regionalliga-Meister wurde.

Einen Großteil seiner bewegten Laufbahn verbrachte Dahmani beim Traditionsverein aus Köln, für den er insgesamt 332 Spiele (71 Tore, 35 Assist) absolvierte. Hinter Jürgen Niggemann (387 Spiele), Hans-Jürgen Gede (373) und Hans-Jörg Schneider (336) rangiert er an vierter Stelle der Rekordspieler der Fortuna. Nun kommen in den nächsten Monaten weitere Einsätze hinzu. Die Geschichte von Dahmani bei der Fortuna wird also fortgeschrieben.

Hamdi Dahmani in Zahlen: Fortuna Köln: 332 Spiele, 71 Tore, 35 Vorlagen Alemannia Aachen: 73 Spiele, 14 Tore, 8 Vorlagen GFC Düren: 30 Spiele, 3 Tore, keine Vorlage Rot-Weiss Essen: 23 Spiele, 6 Tore, 5 Vorlagen Viktoria Köln: 17 Spiele, 3 Tore, 1 Vorlage

"Mit Hamdi haben wir für die U23 einen sehr erfahrenen und qualitativ hochwertigen Spieler gewinnen können. An ihm können sich die jungen Spieler in der Rückrunde orientieren und an seiner Seite auch weiterentwickeln. Hamdi wird die nächsten eineinhalb Jahre für die Fortuna aktiv sein. Für den Verein ist es wichtig, dass unsere Talente viel Spielpraxis in der Oberliga bekommen. Deshalb fördern wir dieses Projekt bestmöglich. Die U23 ist ein wichtiger Baustein im Leistungszentrum", sagt Fortunas Nachwuchsleiter Timo Westendorf.

"Das ist ein Top-Transfer für uns. Hamdi hat im Laufe seiner Karriere in mehreren Traditionsvereinen gespielt. Er hat bei der Fortuna eine lange und erfolgreiche Vergangenheit. Ich bin froh, dass er jetzt Teil der U23 ist. Von ihm als Persönlichkeit und als Spieler wird die Mannschaft sicherlich profitieren. Er wird ein wenig Anlaufzeit brauchen, er wird sich aber sicher schnell in diesem bekannten Umfeld akklimatisieren. Dann werden wir alle große Freude an Hamdi haben. Dieser Transfer unterstreicht erneut die Strahlkraft und die Sympathie, die der Verein besitzt, ohne diese eine derartige Verpflichtung gar nicht möglich wäre", ergänzt Fortuna-II-Trainer Bogdan Komorowski.