Regionalliga West: SC Wiedenbrück holt früheren Leistungsträger zurück

Erster Winter-Neuzugang für den SC Wiedenbrück: Ein Spieler, der schon zwei Saisons beim Regionalligisten verbrachte, kehrt zurück.

Zwei Abgänge hat der SC Wiedenbrück in der laufenden Transferperiode bereits verkündet. An diesem Montag folgte der erste Neuzugang. Es handelt sich um einen alten Bekannten, denn Marvin Büyüksakarya kehrt zurück zum Team aus der Regionalliga West. Das vermeldete der SCW auf Facebook.

Der 27-Jährige ist flexibel auf der rechten Außenbahn einsetzbar. Er war während der Hinrunde, spielte zuletzt für den türkischen Drittligisten Turgutluspor. Nach dem Abstieg im vergangenen Sommer verließ er den Verein.

Büyüksakarya stand bereits zwischen 2016 und 2018 für zwei Saisons in Wiedenbrück unter Vertrag, er kam damals vom SSV Reutlingen. In beiden Spielzeiten war der ehemalige deutsche U19-Nationalspieler (sechs Einsätze) Stammspieler und Leistungsträger. Er bestritt insgesamt 65 Pflichtspiele für Wiedenbrück, in denen ihm sechs Tore und sechs Vorlagen gelangen.





Anschließend spielte Büyüksakarya für den VfR Aalen und für Adanaspor sowie Turgutluspor in der Türkei. Jetzt kehrt er zurück zum SCW und will mit dem Tabellenelften der Regionalliga den Klassenerhalt so schnell wie möglich klar machen. Zuvor hatten Takahito Ohno (FC Hennef) und Martin Aciz (Victoria Clarholz) den Verein verlassen.